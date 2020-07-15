https://ria.ru/20200715/1574398710.html
Турецкие туроператоры приветствуют возобновление авиасообщения с Россией
Возобновление авиасообщения между Турцией и Россией является долгожданным решением для турецкого туристического сектора, заявил РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:18
2020-07-15T20:47
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эгейское море
новости - туризм
турция
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиакомпании, пассажиры, туризм, эгейское море, новости - туризм, турция
АНКАРА, 15 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Возобновление авиасообщения между Турцией и Россией является долгожданным решением для турецкого туристического сектора, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
Ранее турецкие СМИ сообщили со ссылкой на главу Минтранса Турции Адиля Караисмаилоглу о договоренности с Россией о возобновлении авиасообщения. Источник РИА Новости в Минтрансе республики подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что точной даты восстановления авиасообщения пока нет.
"Заявление министра транспорта Турции о возобновлении полетов в Россию — очень важный шаг и давно ожидаемое решение для всего туристического сектора. Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях. Мы готовы сделать все для того, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями", — сказал собеседник агентства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.