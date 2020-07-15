Турецкие туроператоры приветствуют возобновление авиасообщения с Россией

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Возобновление авиасообщения между Турцией и Россией является долгожданным решением для турецкого туристического сектора, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

Ранее турецкие СМИ сообщили со ссылкой на главу Минтранса Турции Адиля Караисмаилоглу о договоренности с Россией о возобновлении авиасообщения. Источник РИА Новости в Минтрансе республики подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что точной даты восстановления авиасообщения пока нет.

"Заявление министра транспорта Турции о возобновлении полетов в Россию — очень важный шаг и давно ожидаемое решение для всего туристического сектора. Россия, откуда к нам приезжает больше всего гостей, имеет стратегическую важность для отрасли и является локомотивом для развития туризма на Средиземном и Эгейском морях. Мы готовы сделать все для того, чтобы российские путешественники возвращались из Турции с прекрасными воспоминаниями", — сказал собеседник агентства.