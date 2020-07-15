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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 332, до 20 040, всего умерли 659 человек, сообщил на брифинге в среду... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:10
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

17:10 15.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 332, до 20 040, всего умерли 659 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь минздрава Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 19 708 зарегистрированных случаях коронавируса, 655 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 040. Всего 13 298 человек были вылечены, а 659 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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