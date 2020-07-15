В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 332, до 20 040, всего умерли 659 человек, сообщил на брифинге в среду государственный секретарь минздрава Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 19 708 зарегистрированных случаях коронавируса, 655 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 332 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 040. Всего 13 298 человек были вылечены, а 659 скончались из-за COVID-19", - заявил Рымиш.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.