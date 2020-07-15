Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574398548.html
СМИ: во Вьетнаме у восьми российских специалистов выявили COVID-19
Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у восьми российских специалистов, прибывших во Вьетнам 11 июля, сообщает местное издание VnExpress. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
вьетнам
хошимин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/28812/15/288121546_0:157:2999:1844_1400x0_80_0_0_9fcb408dab26365f83f178c8f64bd890.jpg
https://ria.ru/20200707/1574017584.html
вьетнам
хошимин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/28812/15/288121546_0:157:2999:1844_1400x0_80_0_0_9fcb408dab26365f83f178c8f64bd890.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/28812/15/288121546_166:0:2833:2000_1400x0_80_0_0_3f1e2ac9286ac581275144cf4e4eba48.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/28812/15/288121546_500:0:2500:2000_1400x0_80_0_0_90bcdd3677fd08a004a35a141cc5a870.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, вьетнам, хошимин, в мире

СМИ: во Вьетнаме у восьми российских специалистов выявили COVID-19

17:11 15.07.2020
353
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на город Хошимин
Вид на город Хошимин
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Вид на город Хошимин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у восьми российских специалистов, прибывших во Вьетнам 11 июля, сообщает местное издание VnExpress.
Сообщается, что россияне в прошлую субботу прибыли в город Хошимин на юге страны и по прилету были помещены на карантин в городе Вунгтау. Через два дня, 13 июля, у них были взяты образцы для анализа на наличие коронавирусной инфекции, который показал положительный результат.
Вьетнам
7 июля, 16:47
Торгпред рассказал об экспорте российских лекарств во Вьетнам
По информации издания, все пациенты – мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.
Издание пишет, что после обнаружения коронавируса у россиян число зараженных во Вьетнаме выросло до 381.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВьетнамХошиминВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч
Врач во время бронхоскопии у пациента
В Подмосковье из-за COVID-19 появились 40 стоек для бронхоскопии
Зал судебных заседаний в США
Суд в США перенес вынесение приговора россиянину Тюрину
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
Решение о переносе шествия "Бессмертного полка" примут в четверг
Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
Мединский призвал модернизировать универсальные механизмы дипломатии
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Румыния продлит режим повышенной готовности из-за COVID-19
Наталья Поклонская
Поклонская раскритиковала грязные пляжи в западном Крыму
Ракета Minotaur IV перед стартом
США запустили ракету-носитель Minotaur-4 с разведывательными спутниками
Высоковольтная ЛЭП
В Саратовской области более семи тысяч человек остаются без света
Туристы фотографируются на фоне Колеса обозрения Лондонский глаз на берегу Темзы в Лондоне
Британские власти просят туристов вернуться в Лондон и поддержать бизнес
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В Палестине выявили 419 новых случаев COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Волгоградской области осудили девушку, спалившую дом из ревности
Пожарный
В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в трех рядом стоящих домах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
Лента новостейМолния