СМИ: во Вьетнаме у восьми российских специалистов выявили COVID-19

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у восьми российских специалистов, прибывших во Вьетнам 11 июля, сообщает местное издание VnExpress.
Сообщается, что россияне в прошлую субботу прибыли в город Хошимин на юге страны и по прилету были помещены на карантин в городе Вунгтау. Через два дня, 13 июля, у них были взяты образцы для анализа на наличие коронавирусной инфекции, который показал положительный результат.
По информации издания, все пациенты – мужчины в возрасте от 30 до 55 лет.
Издание пишет, что после обнаружения коронавируса у россиян число зараженных во Вьетнаме выросло до 381.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф