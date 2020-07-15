США запустили ракету-носитель Minotaur-4 с разведывательными спутниками

Ракета стартовала в 9.46 по времени Восточного побережья США (16.46 мск). Она выводит на орбиту четыре спутника для Национального управления военно-косимческой разведки США. В связи с секретностью миссии, прямая трансляция завершилась через две минуты после старта. Параметры орбиты, на которую будут выведены аппараты, а также их модификации, также не раскрываются.