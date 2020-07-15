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США запустили ракету-носитель Minotaur-4 с разведывательными спутниками
Ракета-носитель Minotaur-4 стартовала с космодрома Валлопс в Виргинии с четырьмя разведспутниками впервые с 2017 года, прямую трансляцию вел портал Space Flight РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:08
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космос - риа наука, сша

США запустили ракету-носитель Minotaur-4 с разведывательными спутниками

17:08 15.07.2020
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© Фото : Northrop Grumman / Thom BaurРакета Minotaur IV перед стартом
Ракета Minotaur IV перед стартом
© Фото : Northrop Grumman / Thom Baur
Ракета Minotaur IV перед стартом
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Ракета-носитель Minotaur-4 стартовала с космодрома Валлопс в Виргинии с четырьмя разведспутниками впервые с 2017 года, прямую трансляцию вел портал Space Flight Now.
Ракета стартовала в 9.46 по времени Восточного побережья США (16.46 мск). Она выводит на орбиту четыре спутника для Национального управления военно-косимческой разведки США. В связи с секретностью миссии, прямая трансляция завершилась через две минуты после старта. Параметры орбиты, на которую будут выведены аппараты, а также их модификации, также не раскрываются.
Как сообщило разведуправление в связи с предстоящим запуском, миссия "поддержит национальную безопасность, поскольку будет обеспечивать разведданными политических лидеров США, разведсообщество и министерство обороны".
Твердотопливная ракета Minotaur используется министерством обороны для вывода на орбиту военных и разведывательных аппаратов. Ракета-носитель создана на основе межконтинентальных баллистических ракет Minuteman ("Минитмэн") и Peacekeeper ("Пискипер"). Предыдущий старт РН Minotaur состоялся с мыса Канаверал в августе 2017 года.
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6 июля, 13:43
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Космос - РИА НаукаСША
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