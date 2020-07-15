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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила для бизнеса из пострадавших отраслей и социальных НКО сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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федеральная налоговая служба (фнс россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

17:05 15.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила для бизнеса из пострадавших отраслей и социальных НКО сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19, говорится в сообщении ведомства.
"С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысячи рублей на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тысячам рублей.
Заявление на получение субсидии нужно направить в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Подать его можно как в бумажном, так и электронном виде. Проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмотрения поданного заявления можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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