В Волгоградской области осудили девушку, спалившую дом из ревности

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жительница Волгоградской области, из ревности устроившая пожар в доме соперницы, в результате чего погибли трехлетняя девочка и двое мужчин, получила 18 лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в конце августа 2018 года между обвиняемой и её супругом произошел конфликт из-за ревности - "женщина усмотрела в своей многодетной соседке соперницу". Как отмечают в СК, ночью, будучи пьяной, женщина облила входную дверь соседей бензином и подожгла. Пожар стремительно распространился по деревянным конструкциям дома, где спали трое малолетних детей, их родители и дедушка. Спастись удалось лишь женщине и её детям 2016 и 2018 годов рождения, а трехлетняя девочка вместе с отцом и дедушкой погибли.
Сообщается, что 25-летняя жительница Котово признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом", "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога", а также в покушении на убийство.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год и три месяца", - говорится в сообщении.