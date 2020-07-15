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В Волгоградской области осудили девушку, спалившую дом из ревности
Жительница Волгоградской области, из ревности устроившая пожар в доме соперницы, в результате чего погибли трехлетняя девочка и двое мужчин, получила 18 лет... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:04
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
котово
происшествия
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волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, котово, происшествия

В Волгоградской области осудили девушку, спалившую дом из ревности

17:04 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жительница Волгоградской области, из ревности устроившая пожар в доме соперницы, в результате чего погибли трехлетняя девочка и двое мужчин, получила 18 лет колонии, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в конце августа 2018 года между обвиняемой и её супругом произошел конфликт из-за ревности - "женщина усмотрела в своей многодетной соседке соперницу". Как отмечают в СК, ночью, будучи пьяной, женщина облила входную дверь соседей бензином и подожгла. Пожар стремительно распространился по деревянным конструкциям дома, где спали трое малолетних детей, их родители и дедушка. Спастись удалось лишь женщине и её детям 2016 и 2018 годов рождения, а трехлетняя девочка вместе с отцом и дедушкой погибли.
Сотрудник полиции
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Сообщается, что 25-летняя жительница Котово признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом", "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога", а также в покушении на убийство.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год и три месяца", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьКотовоПроисшествия
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