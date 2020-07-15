В Волгоградской области осудили девушку, спалившую дом из ревности

Ранее сообщалось, что в конце августа 2018 года между обвиняемой и её супругом произошел конфликт из-за ревности - "женщина усмотрела в своей многодетной соседке соперницу". Как отмечают в СК, ночью, будучи пьяной, женщина облила входную дверь соседей бензином и подожгла. Пожар стремительно распространился по деревянным конструкциям дома, где спали трое малолетних детей, их родители и дедушка. Спастись удалось лишь женщине и её детям 2016 и 2018 годов рождения, а трехлетняя девочка вместе с отцом и дедушкой погибли.