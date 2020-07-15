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Решение о переносе шествия "Бессмертного полка" примут в четверг
Решение о переносе шествия "Бессмертного полка", скорее всего, будет принято в четверг 16 июля, заявил руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артём... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:03
коронавирус covid-19
артем хуторской
бессмертный полк
василий лановой
владимир мединский
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, артем хуторской, бессмертный полк, василий лановой, владимир мединский, общество

Решение о переносе шествия "Бессмертного полка" примут в четверг

17:02 15.07.2020 (обновлено: 17:03 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Решение о переносе шествия "Бессмертного полка", скорее всего, будет принято в четверг 16 июля, заявил руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артём Хуторской.
"Завтра у нас заседание общего центрального штаба – большое заседание, на котором этот вопрос будет рассматриваться. Мы собрали очень подробную информацию с регионов, в том числе от органов санэпиднадзора и местной исполнительной власти по ситуации в стране, и вот завтра все эти сводные данные будут представлены на рассмотрение штаба – будет, как я понимаю, принято какое-то решение", - сказал он в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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При этом Хуторской отметил, что дата проведения "Бессмертного полка" 26 июля пока окончательно не отменена.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка России", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может быть перенесена на 2 или 3 сентября. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее в среду сообщил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит.
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Коронавирус COVID-19Артем ХуторскойБессмертный полкВасилий ЛановойВладимир МединскийОбщество
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