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Республика Саха (Якутия)
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Арктическая навигация в Якутии начнется с 20 июля
Навигация на арктических реках и море Лаптевых в Якутии начнется с 20 июля, предстоит перевезти 300 тысяч тонн грузов и задействовать почти 90 единиц флота,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:58
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
море лаптевых
общество
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353
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республика саха (якутия), море лаптевых, общество

Арктическая навигация в Якутии начнется с 20 июля

16:58 15.07.2020
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкМоре Лаптевых
Море Лаптевых
© РИА Новости / Фред Гринберг
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Навигация на арктических реках и море Лаптевых в Якутии начнется с 20 июля, предстоит перевезти 300 тысяч тонн грузов и задействовать почти 90 единиц флота, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провел в среду заседание республиканской комиссии по организации перевозки грузов в период навигации.
"С 20 июля в Якутии планируется открытие арктической навигации… сегодня в эксплуатации ЛОРПа (Ленского объединенного речного пароходства - ред.) 136 единиц флота с общим тоннажем 173 тысячи. В арктическую навигацию компания планирует перевезти 300 тысяч тонн грузов, из них 119 тысяч – налив и 181 тысяча – сухогрузы. В этой работе будет задействовано 89 единиц транзитного флота", - рассказали в пресс-службе.
На заседании правительственной комиссии была заслушана информация о гидрологической и судоходной обстановке на реках республики, проведении тральных и дноуглубительных работ и о накоплении каменного угля на шахте Джебарики-Хая.
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Как отметили власти, с начала навигации в Якутии отгружено 759 158,1 тонны различных грузов, в том числе для нужд республики – 552 503,1 тонны, или 44,6% от плана. До пунктов назначения доставлено 476 563,6 тонны, или 38,5% от плана. Сегодня также осуществляется перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка, Колыма, море Лаптевых.
Колодезников поручил ответственным руководителям обеспечить подготовку флота и выйти на плановый объем. "У нас должен быть четкий график перевозок грузов в арктическую навигацию", - отметил он.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Море ЛаптевыхОбщество
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