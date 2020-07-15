https://ria.ru/20200715/1574397453.html
Путин и Меркель подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили безальтернативность Минских соглашений как... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:52
2020-07-15T16:52
минские соглашения
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
ангела меркель
владимир путин
франция
германия
париж
в мире
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1
франция
германия
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/33/1563323361_0:131:2973:1803_1400x0_80_0_0_cf81960bbee871334b99e39261ecc86c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минские соглашения, "нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, париж, в мире