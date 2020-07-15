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Путин и Меркель подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили безальтернативность Минских соглашений как... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:52
минские соглашения
"нормандский" саммит в париже
ситуация в днр и лнр
ангела меркель
владимир путин
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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минские соглашения, "нормандский" саммит в париже, ситуация в днр и лнр, ангела меркель, владимир путин, франция, германия, париж, в мире

Путин и Меркель подтвердили безальтернативность Минских соглашений

16:52 15.07.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2620001
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияГерманияПарижВ мире
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