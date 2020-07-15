Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica, почему вступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП.
"Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. — Прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, <…> какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же", — сказал Охлобыстин.
Он добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Как показала экспертиза, артист был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде".
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