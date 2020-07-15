Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

"Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. — Прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, <…> какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же", — сказал Охлобыстин.