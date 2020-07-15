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Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica, почему вступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:10
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
происшествия
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Народ их сотворил...народу их и в утиль отправить))
77
Вопрос у меня в другом: а почему он считает себя ОБЯЗАННЫМ вообще что-то говорить? А просто помолчать никак? Налицо же конфликт интересов, "возьми самоотвод", как приличный человек!
75
37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, происшествия

Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова

16:52 15.07.2020 (обновлено: 17:10 15.07.2020)
20407
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica, почему вступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП.
"Я русский человек, я все равно своей мерой сужу. Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом (Ефремов — крестный отец старшей дочери Охлобыстина. — Прим. ред.). Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: "Ах ты, <…> какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю". Ну чушь же", — сказал Охлобыстин.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
14 июля, 19:08
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Он добавил, что, по его мнению, Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а его доходы делить между семьей самого артиста и родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Как показала экспертиза, артист был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля завершилось предварительное расследование дела. Как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, Ефремов не считает себя виновником аварии. Помимо этого, он пообещал "сенсацию на суде".
Телеведущий Владимир Соловьев
11 июля, 22:48
Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его
79134814404
Обсудить 37
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинПроисшествия
Популярные комментарии
Народ их сотворил...народу их и в утиль отправить))
15 июля, 16:54
Руслан Якубик
6932003
Вопрос у меня в другом: а почему он считает себя ОБЯЗАННЫМ вообще что-то говорить? А просто помолчать никак? Налицо же конфликт интересов, "возьми самоотвод", как приличный человек!
15 июля, 17:41
Von Stirliz
6901005
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