Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

"Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись оценками обстановки в Ливии. Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.