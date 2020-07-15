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Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:51
обострение конфликта в ливии
ангела меркель
владимир путин
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353
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обострение конфликта в ливии, ангела меркель, владимир путин, германия, ливия, в мире

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

16:51 15.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись оценками обстановки в Ливии. Выражено общее мнение о необходимости преодоления кризиса в этой стране исключительно политико-дипломатическими методами и налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
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Обострение конфликта в ЛивииАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияЛивияВ мире
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