https://ria.ru/20200715/1574397371.html
Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:51
2020-07-15T16:51
обострение конфликта в ливии
ангела меркель
владимир путин
германия
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в ливии, ангела меркель, владимир путин, германия, ливия, в мире