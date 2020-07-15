https://ria.ru/20200715/1574397339.html
Путин и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:50
2020-07-15T16:50
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156332/23/1563322327_253:345:2744:1746_1400x0_80_0_0_aab90fec8d512f565b9d6b5fe6531485.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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