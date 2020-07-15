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Житель Адыгеи получил пожизненный срок за убийство школьницы
Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летней школьницы в мае 2019 года в Майкопе, сообщается на сайте ГП РФ. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:06
следственный комитет россии (ск рф)
майкоп
республика адыгея
происшествия
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майкоп
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), майкоп, республика адыгея, происшествия

Житель Адыгеи получил пожизненный срок за убийство школьницы

16:49 15.07.2020 (обновлено: 17:06 15.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 16-летней школьницы в мае 2019 года в Майкопе, сообщается на сайте ГП РФ.
Девушка пропала в конце мая прошлого года: вышла из лицея №34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные поиски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали. Новая информация о судьбе пропавшей появилась только в ноябре минувшего года, когда региональный главк СК РФ объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, а также о том, что тот начал давать признательные показания.
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"Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений ... покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней ... убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием ... кража ... Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что днем 24 мая 2019 года мужчина в безлюдном месте на берегу реки Белая в Майкопе напал на 16-летнюю школьницу, чтобы ее изнасиловать. Позже, опасаясь наказания за преступление, мужчина задушил девушку и похитил ее имущество.
Уточняется, что найти и задержать преступника полицейские смогли благодаря телефону погибшей девушки.
Приговор в законную силу не вступил.
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Следственный комитет России (СК РФ)МайкопРеспублика АдыгеяПроисшествия
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