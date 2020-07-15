Житель Адыгеи получил пожизненный срок за убийство школьницы

Установлено, что днем 24 мая 2019 года мужчина в безлюдном месте на берегу реки Белая в Майкопе напал на 16-летнюю школьницу, чтобы ее изнасиловать. Позже, опасаясь наказания за преступление, мужчина задушил девушку и похитил ее имущество.