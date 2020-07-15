Поклонская раскритиковала грязные пляжи в западном Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская раскритиковала заросшие и неубранные пляжи в Сакском районе Крыма, к одному из которых проход к тому же оказался платным.
"Заросшие и неубранные пляжи Сакского района – это уже наглость. При этом к одному из них вообще вход платный, что само по себе незаконно и непозволительно", - сказала она РИА Новости.
В частности, Поклонская подчеркнула, что после обращения местных жителей и туристов лично посетила пляж в Ореховском сельском совете Сакского района. Однако чтобы попасть на территорию, ей пришлось заплатить деньги, после чего сторож открыл шлагбаум.
"Хотя бы уже как следует почистили пляж, если деньги берут. Ни о каком сервисе либо чистом песке на пляже говорить не приходится. Мной подготовлены запросы в прокурору Крыма для организации проверок готовности, безопасности и доступности всех пляжей. Подобный инцидент не должен повториться ни в одном уголке Крыма", - подчеркнула она.
Поклонская также пообещала в свободное время лично наведываться на крымские пляжи и добавила, что о ситуации в Ореховском сельсовете уже проинформировала главу республики.