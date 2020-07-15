Поклонская раскритиковала грязные пляжи в западном Крыму

"Хотя бы уже как следует почистили пляж, если деньги берут. Ни о каком сервисе либо чистом песке на пляже говорить не приходится. Мной подготовлены запросы в прокурору Крыма для организации проверок готовности, безопасности и доступности всех пляжей. Подобный инцидент не должен повториться ни в одном уголке Крыма", - подчеркнула она.