В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации

"Совет министров принял решение о продлении срока объявленной чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля 2020 года", - сообщается на сайте.

Как следует из данных портала, в Болгарии были выявлены 7 645 случаев заражения коронавирусом, были зафиксированы 283 летальных исхода. Выздоровели 3 663 пациента.