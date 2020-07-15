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В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации
Власти Болгарии до 31 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за COVID-19, сообщается на портале правительства о ситуации с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:45
2020-07-15T16:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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