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В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации
Власти Болгарии до 31 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за COVID-19, сообщается на портале правительства о ситуации с... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:48
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353
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В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации

16:45 15.07.2020 (обновлено: 16:48 15.07.2020)
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© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии
© РИА Новости / Юрьев Александр
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Вид столицы Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти Болгарии до 31 июля продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, введенный из-за COVID-19, сообщается на портале правительства о ситуации с коронавирусом в стране.
"Совет министров принял решение о продлении срока объявленной чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля 2020 года", - сообщается на сайте.
Как следует из данных портала, в Болгарии были выявлены 7 645 случаев заражения коронавирусом, были зафиксированы 283 летальных исхода. Выздоровели 3 663 пациента.
В середине мая правительство Болгарии объявило в стране режим ЧЭС, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и должен был действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. В начале июня премьер-министр Бойко Борисов заявил, что режим ЧЭС и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, однако впоследствии режим был оставлен в силе до конца месяца. Затем власти продлили его действие до 15 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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