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Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова
В Басманный суд поступили ходатайства следствия об аресте четырех предполагаемых соучастников бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:23
дело экс-министра абызова
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия

Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова

16:40 15.07.2020 (обновлено: 18:23 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОлег Серебренников в Басманном суде Москвы
Олег Серебренников в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олег Серебренников в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Басманный суд поступили ходатайства следствия об аресте четырех предполагаемых соучастников бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях и коммерческому подкупу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Накануне СК сообщил, что в деле появились четверо новых фигурантов: бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.
"В суд поступили материалы по ходатайствам следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех обвиняемых", - сказала собеседница агентства. Следствие просит арестовать их до 14 сентября.
Всем им предъявлены обвинения по статье 204 УК РФ ("коммерческий подкуп"): Балан, Роженковой и Власову по части 8, Серебренникову - по части 4.
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По данным СК, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "СИБЭКО" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Абызову вменяется легализация похищенных денег через кипрские оффшоры.
Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Власову, Балан и Роженковой, которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании, считают в СК.
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Абызов проходит еще по двум уголовным делам. В конце августа 2019 года было возбуждено дело о его незаконной предпринимательской деятельности, благодаря которой Абызов заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что он руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовПроисшествия
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