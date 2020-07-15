Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Басманный суд поступили ходатайства следствия об аресте четырех предполагаемых соучастников бывшего министра В Басманный суд поступили ходатайства следствия об аресте четырех предполагаемых соучастников бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях и коммерческому подкупу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Накануне СК сообщил, что в деле появились четверо новых фигурантов: бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

"В суд поступили материалы по ходатайствам следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех обвиняемых", - сказала собеседница агентства. Следствие просит арестовать их до 14 сентября.

Всем им предъявлены обвинения по статье 204 УК РФ ("коммерческий подкуп"): Балан, Роженковой и Власову по части 8, Серебренникову - по части 4.

По данным СК, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "СИБЭКО" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Абызову вменяется легализация похищенных денег через кипрские оффшоры.

Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Власову, Балан и Роженковой, которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании, считают в СК.

Абызов проходит еще по двум уголовным делам. В конце августа 2019 года было возбуждено дело о его незаконной предпринимательской деятельности, благодаря которой Абызов заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что он руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.

В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.