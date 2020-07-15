Вице-премьер Украины назвала вступление страны в ЕС "вопросом времени"

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна точно станет членом Европейского союза, это лишь вопрос времени.
"Между Украиной и ЕС очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем Дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени", - цитирует Стефанишину пресс-служба кабмина.
Вице-премьер подчеркнула, что Соглашение об ассоциации позволяет в 2021 году осуществить всесторонний обзор достижения целей, чтобы закрепить достижения и сформулировать обновленные приоритеты. "Важно, чтобы при подготовке концепции обновления соглашения были учтены потребности украинского бизнеса, которые станут основой переговорной позиции по Соглашению. До конца июля этого года начнутся систематические консультации с украинскими предпринимателями, которые станут основой переговорной позиции Украины относительно соглашения и частью амбициозных планов Украины на саммит в октябре этого года", - добавила Стефанишина.
Она напомнила, что президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль заявили о четкой политической позиции, что саммит Украина-ЕС в октябре должен принести конкретные результаты.
"Готовится ряд взаимовыгодных инициатив, которые сделают Украину и ЕС еще ближе. Есть предложения по интеграции в единый цифровой рынок, принятие Украины в сеть регуляторов электрической энергии. Рассчитываем на подписание соглашения об общем авиационном пространстве и начало миссии в рамках так называемого промышленного безвиза" или соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров - ред.) после оценки соответствия нашего законодательства. Соответствующие вопросы я уже обсудила с представителями Еврокомиссии в Брюсселе во время своего визита в институты ЕС на прошлой неделе", - сообщила вице-премьер.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.