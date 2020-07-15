Вице-премьер Украины назвала вступление страны в ЕС "вопросом времени"

"Между Украиной и ЕС очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание того, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем Дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС - это лишь вопрос времени", - цитирует Стефанишину пресс-служба кабмина.