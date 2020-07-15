Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574396305.html
В Кузбассе проведут выпускные балы в школах
Власти Кузбасса разрешили проведение выпускных балов в школах 1 августа на открытом воздухе, соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:39
кемеровская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149277/37/1492773771_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_c5d5df2f8679d418ed2f03d6f13e7455.jpg
https://ria.ru/20200630/1573694050.html
https://ria.ru/20200627/1573500946.html
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149277/37/1492773771_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_c5d5df2f8679d418ed2f03d6f13e7455.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149277/37/1492773771_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_7c732168fc95e7a02b98df24dc0f8ad7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149277/37/1492773771_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_a567096d08839ab3ab656c338c18df1e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кемеровская область, общество

В Кузбассе проведут выпускные балы в школах

16:39 15.07.2020
178
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыпускной
Выпускной
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Выпускной. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 июл - РИА Новости. Власти Кузбасса разрешили проведение выпускных балов в школах 1 августа на открытом воздухе, соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте областной администрации.
"Выпускные балы в школах Кузбасса состоятся 1 августа, празднования пройдут на открытых площадках и будут сопровождаться профилактическими мерами. Согласно распоряжению, планы и сценарии выпускных балов будут разработаны при участии родительских комитетов. Праздничные мероприятия для выпускников пройдут на открытом воздухе, без непосредственного контакта детей из разных классов. Выпускники будут должны соблюдать масочный режим, перед началом мероприятий участникам балов измерят температуру", – сообщает пресс-служба администрации правительства региона .
Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного
30 июня, 16:55
Подведены итоги Всероссийского студенческого онлайн-выпускного
Как следует из текста распоряжения, в местах общественного пользования (туалетах) дезинфекция должна проводиться через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, вентилей кранов, кнопок сливных бачков), также должны быть дозаторы с антисептическими средствами.
Кроме того, для соблюдения социальной дистанции на территории проведения выпускного необходимо нанесение разметки в 1,5 метра. Запрещается проведение выпускных балов с привлечением лиц из иных организаций, а также осуществление питания (в том числе в организациях общественного питания) участников выпускного.
Также из распоряжения следует, что концертные и театрально-зрелищные учреждения начинают подготовку к открытию театрального сезона, намеченному на 20 августа. Возобновляются репетиции и предварительная продажа билетов на концерты и спектакли.
Бал Выпускник-2014 в Кремле
27 июня, 04:18
История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России
"На входах в театры и концертные учреждения необходимо обеспечить контроль температуры тела сотрудников и посетителей, у билетных касс должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Персонал обязан обеспечить регулярное проветривание и санитарную обработку помещений, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. Сотрудники и посетители учреждений культуры должны соблюдать масочный режим", – уточняется в сообщении пресс-службы.
101001
Обсудить 0
Кемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Вице-премьер Украины назвала вступление страны в ЕС "вопросом времени"
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
Лента новостейМолния