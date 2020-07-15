В Сербии число жертв коронавируса достигло 429

Национальный кризисный штаб при правительстве постановил днем, что в Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.