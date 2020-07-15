https://ria.ru/20200715/1574396036.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 429
В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 429 человек, за сутки выявлен 351 больной коронавирусом, сообщил национальный кризисный штаб. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:35
2020-07-15T16:35
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости.
В Сербии
число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 429 человек, за сутки выявлен 351 больной коронавирусом
, сообщил национальный кризисный штаб.
Национальный кризисный штаб при правительстве постановил днем, что в Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
"За прошедшие 24 часа тестированы 8393 пациента, выявлен 351 больной COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 334. Скончались 11 пациентов, всего умерли 429 человек", - заявил член национального кризисного штаба в среду.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 169 человек, за сутки госпитализированы 234 человека, всего в больницах находятся свыше 4,6 тысячи больных коронавирусом", - уточнили медики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.