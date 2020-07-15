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В Сербии число жертв коронавируса достигло 429
В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 429 человек, за сутки выявлен 351 больной коронавирусом, сообщил национальный кризисный штаб. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 429

16:35 15.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 429 человек, за сутки выявлен 351 больной коронавирусом, сообщил национальный кризисный штаб.
Национальный кризисный штаб при правительстве постановил днем, что в Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
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"За прошедшие 24 часа тестированы 8393 пациента, выявлен 351 больной COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 334. Скончались 11 пациентов, всего умерли 429 человек", - заявил член национального кризисного штаба в среду.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 169 человек, за сутки госпитализированы 234 человека, всего в больницах находятся свыше 4,6 тысячи больных коронавирусом", - уточнили медики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
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