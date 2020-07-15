Москалькова проверит условия содержания в СИЗО фигуранта дела Фургала

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой проверит условия содержания в СИЗО Николая Мистрюкова, обвиняемого в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ранее Мистрюков, фигурант дела хабаровского губернатора Сергея Фургала , рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой , что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть.

"Сенатор обратилась с просьбой проверить условия содержания... Уполномоченный незамедлительно все уточнила... Она позвонила в СИЗО и подключилась к этому вопросу", - сказали в пресс-службе.

По ее информации, Грешнякова также заявила, что в СИЗО начались проблемы со здоровьем у Фургала, и попросила Москалькову проконтролировать соблюдение его прав. Обращения от губернатора в аппарат омбудсмена не поступало, уточнили в пресс-службе.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву . Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.