Москалькова проверит условия содержания в СИЗО фигуранта дела Фургала

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой проверит условия содержания в СИЗО Николая Мистрюкова, обвиняемого в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее Мистрюков, фигурант дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть.
"Сенатор обратилась с просьбой проверить условия содержания... Уполномоченный незамедлительно все уточнила... Она позвонила в СИЗО и подключилась к этому вопросу", - сказали в пресс-службе.
По ее информации, Грешнякова также заявила, что в СИЗО начались проблемы со здоровьем у Фургала, и попросила Москалькову проконтролировать соблюдение его прав. Обращения от губернатора в аппарат омбудсмена не поступало, уточнили в пресс-службе.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.