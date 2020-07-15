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Москалькова проверит условия содержания в СИЗО фигуранта дела Фургала
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой проверит условия содержания в СИЗО... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:34
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
ева меркачева
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, ева меркачева, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Москалькова проверит условия содержания в СИЗО фигуранта дела Фургала

16:34 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе сенатора от Хабаровского края Зинаиды Грешняковой проверит условия содержания в СИЗО Николая Мистрюкова, обвиняемого в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее Мистрюков, фигурант дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что ослеп на один глаз, второй тоже начал плохо видеть.
"Сенатор обратилась с просьбой проверить условия содержания... Уполномоченный незамедлительно все уточнила... Она позвонила в СИЗО и подключилась к этому вопросу", - сказали в пресс-службе.
По ее информации, Грешнякова также заявила, что в СИЗО начались проблемы со здоровьем у Фургала, и попросила Москалькову проконтролировать соблюдение его прав. Обращения от губернатора в аппарат омбудсмена не поступало, уточнили в пресс-службе.
Инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы
Вчера, 15:11
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Мистрюков - один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей – все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалЕва МеркачеваТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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