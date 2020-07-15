Полицейский на Кубани требовал взятку с устроителей незаконных экскурсий

СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-полицейского, требовавшего взятку в 1,2 миллиона рублей со знакомого, устраивавшего незаконные экскурсии в Уголовное дело возбуждено в отношении экс-полицейского, требовавшего взятку в 1,2 миллиона рублей со знакомого, устраивавшего незаконные экскурсии в Геленджике , сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю

По данным следствия, 44-летний полицейский узнал, что в селе Пшада его 42-летний знакомый и иные лица незаконно катают отдыхающих на экскурсии в горы. Уточняется, что в июне 2019 года мужчина потребовал от знакомого взятку в 1,2 миллиона рублей за непривлечение его и иных лиц к административной ответственности. В ведомстве поясняют, что знакомый полицейского с сообщниками согласился, а после передачи части суммы сослался на отсутствие денег и попросил уменьшить взятку.

"Полицейский согласился уменьшить общую сумму взятки до 1 миллиона рублей. В ходе очередной встречи мужчина передал полицейскому оставшуюся часть денежных средств в сумме 550 тысяч рублей, после чего противоправная деятельность полицейского и его знакомого была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Мужчина был заключен под стражу.

"В отношении бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.