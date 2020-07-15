Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574395599.html
Полицейский на Кубани требовал взятку с устроителей незаконных экскурсий
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-полицейского, требовавшего взятку в 1,2 миллиона рублей со знакомого, устраивавшего незаконные экскурсии в Геленджике, РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:30
следственный комитет россии (ск рф)
геленджик
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://ria.ru/20200710/1574161124.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1400x0_80_0_0_55b3c009ad89bb9d60f2a1ed02caa996.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_146:0:2274:1596_1400x0_80_0_0_d58427c04b7ca0d1dcd5c98d3bfccf46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_412:0:2008:1596_1400x0_80_0_0_e3c4341d1858903c4d6a38f9927aa134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), геленджик, краснодарский край, происшествия

Полицейский на Кубани требовал взятку с устроителей незаконных экскурсий

16:30 15.07.2020
437
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-полицейского, требовавшего взятку в 1,2 миллиона рублей со знакомого, устраивавшего незаконные экскурсии в Геленджике, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 44-летний полицейский узнал, что в селе Пшада его 42-летний знакомый и иные лица незаконно катают отдыхающих на экскурсии в горы. Уточняется, что в июне 2019 года мужчина потребовал от знакомого взятку в 1,2 миллиона рублей за непривлечение его и иных лиц к административной ответственности. В ведомстве поясняют, что знакомый полицейского с сообщниками согласился, а после передачи части суммы сослался на отсутствие денег и попросил уменьшить взятку.
"Полицейский согласился уменьшить общую сумму взятки до 1 миллиона рублей. В ходе очередной встречи мужчина передал полицейскому оставшуюся часть денежных средств в сумме 550 тысяч рублей, после чего противоправная деятельность полицейского и его знакомого была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
Мужчина был заключен под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России
10 июля, 12:25
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
"В отношении бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 42 до 56 лет, обвиняемых в даче взятки полицейскому группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, завершено. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
711051
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ГеленджикКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Здание Государственной думы Российской Федерации
ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
Лента новостейМолния