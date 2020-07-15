В Подмосковье более 20 тысяч человек сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии

"В Подмосковье 16 июля более 20 тысяч выпускников сдадут экзамены по обществознанию и химии. Экзамен по обществознанию входит в тройку самых массовых после русского языка и математики", - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что для проведения ЕГЭ в регионе задействуют 264 пункта проведения экзаменов. Все они оборудованы в соответствии с санэпидтребованиями. За ходом проведения экзаменов будут следить 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи, результаты станут известны не позднее 30 июля, рассказала министр.