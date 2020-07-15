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В Подмосковье более 20 тысяч человек сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии
Более 20 тысяч выпускников Московской области сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:27
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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353
60
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московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье более 20 тысяч человек сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии

16:27 15.07.2020
61
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч выпускников Московской области сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"В Подмосковье 16 июля более 20 тысяч выпускников сдадут экзамены по обществознанию и химии. Экзамен по обществознанию входит в тройку самых массовых после русского языка и математики", - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что для проведения ЕГЭ в регионе задействуют 264 пункта проведения экзаменов. Все они оборудованы в соответствии с санэпидтребованиями. За ходом проведения экзаменов будут следить 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи, результаты станут известны не позднее 30 июля, рассказала министр.
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Московская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
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