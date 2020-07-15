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Мединский оценил реакцию Сталина на сообщение Трумэна об атомной бомбе
Внешне спокойная реакция советского лидера Иосифа Сталина на сделанное ему президентом США Гарри Трумэном на Потсдамской конференции в июле 1945 года заявление... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:27
владимир мединский
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РИА Новости
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владимир мединский, гарри трумэн, иосиф сталин (джугашвили), нагасаки (город), сша, берлин (город), в мире

Мединский оценил реакцию Сталина на сообщение Трумэна об атомной бомбе

16:27 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкУчастники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Участники Потсдамской конференции: премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Внешне спокойная реакция советского лидера Иосифа Сталина на сделанное ему президентом США Гарри Трумэном на Потсдамской конференции в июле 1945 года заявление об испытании американской атомной бомбы заслуживает того, чтобы войти в учебники мировой дипломатии как пример введения в заблуждение своих оппонентов, считает помощник президента России Владимир Мединский.
Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции, Мединский отметил, что та встреча глав трех держав-лидеров антигитлеровской коалиции "проводилась в особых условиях".
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"Сменилось руководство Соединенных Штатов Америки. США провели испытание ядерного оружия. (Британский премьер Уинстон - ред.) Черчилль и Трумэн планировали, что атомная дипломатия, точнее, как небезосновательно говорили советские пропагандисты - "ядерный шантаж", станет новым серьезным аргументом в диалоге с Советским Союзом", - сказал Мединский.
"Однако, как мы знаем с вами, напугать советское руководство не удалось. Более того, реакция первых лиц нашей страны на информирование об оружии сверхчеловеческой, сверхъестественной мощности была столь вежливо-сдержанной, что, наверное, может войти во все учебники мировой дипломатии, истории международных отношений, как надо себя вести в подобных ситуациях, чтобы максимально одурачить своих оппонентов", - добавил помощник президента.
Потсдамская конференция открылась в пригороде Берлина Потсдаме 17 июля 1945 года. За день до этого на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико прошло успешное испытание первого атомного заряда США. Трумэн и Черчилль договорились рассказать Сталину об этом событии. После пленарного заседания конференции 24 июля президент США подошел к советскому лидеру и сказал, что у США есть новое оружие необычайной разрушительной силы, но не уточнил, что это была атомная бомба.
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По воспоминаниям Трумэна, Сталин ответил, что рад слышать об этом и надеется, что это оружие будет успешно применено против японской армии. Однако бывший тогда министром иностранных дел Великобритании Энтони Иден, который вместе с Черчиллем пристально наблюдал за той беседой, в дальнейшем писал в своих мемуарах, что Сталин всего лишь кивнул головой и сказал: "Благодарю вас" без дополнительных комментариев. А переводчик Сталина Владимир Павлов, переводивший слова Трумэна, вспоминал, что Сталин просто кивнул головой, не произнося слов благодарности.
По мнению историков, Трумэн и Черчилль были убеждены: Сталин не понял, что президент США имел в виду атомную бомбу. Однако, как свидетельствуют ранее рассекреченные архивные документы советской разведки, руководство СССР было в курсе американских атомных разработок. А детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в сентябре 2019 года.
Испытание первого атомного заряда США, а также американские атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки стали для СССР мобилизующим фактором, ускорившим создание советской атомной бомбы. Она была успешно испытана 29 августа 1949 года.
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Владимир МединскийГарри ТрумэнИосиф Сталин (Джугашвили)Нагасаки (город)СШАБерлин (город)В мире
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