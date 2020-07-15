Мединский оценил реакцию Сталина на сообщение Трумэна об атомной бомбе

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Внешне спокойная реакция советского лидера Иосифа Сталина на сделанное ему президентом США Гарри Трумэном на Потсдамской конференции в июле 1945 года заявление об испытании американской атомной бомбы заслуживает того, чтобы войти в учебники мировой дипломатии как пример введения в заблуждение своих оппонентов, считает помощник президента России Владимир Мединский.
Выступая в среду в Российском военно-историческом обществе на круглом столе, посвященном 75-летию Потсдамской конференции, Мединский отметил, что та встреча глав трех держав-лидеров антигитлеровской коалиции "проводилась в особых условиях".
"Сменилось руководство Соединенных Штатов Америки. США провели испытание ядерного оружия. (Британский премьер Уинстон - ред.) Черчилль и Трумэн планировали, что атомная дипломатия, точнее, как небезосновательно говорили советские пропагандисты - "ядерный шантаж", станет новым серьезным аргументом в диалоге с Советским Союзом", - сказал Мединский.
"Однако, как мы знаем с вами, напугать советское руководство не удалось. Более того, реакция первых лиц нашей страны на информирование об оружии сверхчеловеческой, сверхъестественной мощности была столь вежливо-сдержанной, что, наверное, может войти во все учебники мировой дипломатии, истории международных отношений, как надо себя вести в подобных ситуациях, чтобы максимально одурачить своих оппонентов", - добавил помощник президента.
Потсдамская конференция открылась в пригороде Берлина Потсдаме 17 июля 1945 года. За день до этого на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико прошло успешное испытание первого атомного заряда США. Трумэн и Черчилль договорились рассказать Сталину об этом событии. После пленарного заседания конференции 24 июля президент США подошел к советскому лидеру и сказал, что у США есть новое оружие необычайной разрушительной силы, но не уточнил, что это была атомная бомба.
9 августа 2019, 03:00Акценты"Толстяк" в Нагасаки и "нидзю хибакуся": кому не повезло дважды?"Когда все улеглось, я увидел, что мои руки целиком обгорели, кожа свисала лохмотьями. Я дотронулся до спины – она была склизкой и покрыта чем-то черным. Дети невдалеке были мертвы: некоторых сожгло до золы". Так житель Нагасаки вспоминал утро 9 августа 1945 года, когда на его город сбросили атомную бомбу.
По воспоминаниям Трумэна, Сталин ответил, что рад слышать об этом и надеется, что это оружие будет успешно применено против японской армии. Однако бывший тогда министром иностранных дел Великобритании Энтони Иден, который вместе с Черчиллем пристально наблюдал за той беседой, в дальнейшем писал в своих мемуарах, что Сталин всего лишь кивнул головой и сказал: "Благодарю вас" без дополнительных комментариев. А переводчик Сталина Владимир Павлов, переводивший слова Трумэна, вспоминал, что Сталин просто кивнул головой, не произнося слов благодарности.
По мнению историков, Трумэн и Черчилль были убеждены: Сталин не понял, что президент США имел в виду атомную бомбу. Однако, как свидетельствуют ранее рассекреченные архивные документы советской разведки, руководство СССР было в курсе американских атомных разработок. А детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в сентябре 2019 года.
Испытание первого атомного заряда США, а также американские атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки стали для СССР мобилизующим фактором, ускорившим создание советской атомной бомбы. Она была успешно испытана 29 августа 1949 года.