Мединский оценил реакцию Сталина на сообщение Трумэна об атомной бомбе

"Толстяк" в Нагасаки и "нидзю хибакуся": кому не повезло дважды? "Когда все улеглось, я увидел, что мои руки целиком обгорели, кожа свисала лохмотьями. Я дотронулся до спины – она была склизкой и покрыта чем-то черным. Дети невдалеке были мертвы: некоторых сожгло до золы". Так житель Нагасаки вспоминал утро 9 августа 1945 года, когда на его город сбросили атомную бомбу.