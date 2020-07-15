ЦИК Белоруссии прокомментировал обращения относительно Бабарико и Цепкало

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила в среду РИА Новости, что обращения граждан в Центризбирком с требованием зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы".
Ранее белорусы выстроились в очередь у здания ЦИК для подачи обращений в связи с отказом в регистрации кандидатами на высший государственный пост экс-главы "Белгазпромбанка" Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Цепкало.
"Подано, наверное, не меньше 150 (обращений – ред.). Это одинаковые заявления от граждан, абсолютно одинаковые - один образец, вписывается только фамилия - по поводу отказа в регистрации. И, кстати, они не имеют никакой юридической перспективы, потому что жаловаться на это могут только сами потенциальные кандидаты и только в Верховный суд. Что касается указанных лиц, которые подают, это будет не более и не менее чем разъяснение от Центральной комиссии, что они не вправе это делать", - заявила агентству Ермошина.
По ее словам, она расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную. "Следовательно, будем рассматривать (обращения – ред.) не в течение трех дней, а гораздо дольше. И что тут рассматривать? Ответ-то один. Тут вопрос только в том, кто будет … подписывать конверты", - добавила собеседница агентства.
Во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико. Помимо прочего, в нем прописано требование пригласить от имени ЦИК "не менее двух уважаемых международных организаций для проведения экзитполов при проведении выборов, обеспечив возможность проведения таких опросов избирателей и опубликования результатов".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрированы пять кандидатов в президенты, двоим претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.