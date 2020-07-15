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ЦИК Белоруссии прокомментировал обращения относительно Бабарико и Цепкало
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила в среду РИА Новости, что обращения граждан в Центризбирком с требованием зарегистрировать кандидатами в президенты... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:25
белгазпромбанк
лидия ермошина
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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353
60
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белгазпромбанк, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии прокомментировал обращения относительно Бабарико и Цепкало

16:25 15.07.2020
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила в среду РИА Новости, что обращения граждан в Центризбирком с требованием зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало "не имеют никакой юридической перспективы".
Ранее белорусы выстроились в очередь у здания ЦИК для подачи обращений в связи с отказом в регистрации кандидатами на высший государственный пост экс-главы "Белгазпромбанка" Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Цепкало.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Вчера, 16:13
Цепкало заявил, что его штаб не организовывал несанкционированные акции
"Подано, наверное, не меньше 150 (обращений – ред.). Это одинаковые заявления от граждан, абсолютно одинаковые - один образец, вписывается только фамилия - по поводу отказа в регистрации. И, кстати, они не имеют никакой юридической перспективы, потому что жаловаться на это могут только сами потенциальные кандидаты и только в Верховный суд. Что касается указанных лиц, которые подают, это будет не более и не менее чем разъяснение от Центральной комиссии, что они не вправе это делать", - заявила агентству Ермошина.
По ее словам, она расценивает подачу подобных обращений как попытку дезорганизации работы ЦИК, причем спланированную. "Следовательно, будем рассматривать (обращения – ред.) не в течение трех дней, а гораздо дольше. И что тут рассматривать? Ответ-то один. Тут вопрос только в том, кто будет … подписывать конверты", - добавила собеседница агентства.
Виктор Бабарико
14 июля, 18:35
Штаб Бабарико не отказывается от идеи создания партии в Белоруссии
Во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико. Помимо прочего, в нем прописано требование пригласить от имени ЦИК "не менее двух уважаемых международных организаций для проведения экзитполов при проведении выборов, обеспечив возможность проведения таких опросов избирателей и опубликования результатов".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрированы пять кандидатов в президенты, двоим претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.
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БелгазпромбанкЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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