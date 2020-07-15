ЦИК Белоруссии прокомментировал обращения относительно Бабарико и Цепкало

"Подано, наверное, не меньше 150 (обращений – ред.). Это одинаковые заявления от граждан, абсолютно одинаковые - один образец, вписывается только фамилия - по поводу отказа в регистрации. И, кстати, они не имеют никакой юридической перспективы, потому что жаловаться на это могут только сами потенциальные кандидаты и только в Верховный суд. Что касается указанных лиц, которые подают, это будет не более и не менее чем разъяснение от Центральной комиссии, что они не вправе это делать", - заявила агентству Ермошина.