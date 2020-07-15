Прокопьева: новый закон откроет большие возможности для бизнеса в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июл - РИА Новости. В Архангельской области разработают пакет региональных законов в поддержку подписанного президентом РФ 13 июля федерального закона о господдержке предпринимательства в Арктической зоне России, сообщила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

"Мы прекрасно понимаем, что бизнес в Арктику нужно привлекать, и новые законы открывают большие возможности для развития предпринимательства. Сейчас необходимо разработать пакет региональных законов в развитие федеральных инициатив", – привели в пресс-службе регионального парламента слова Прокопьевой.

Согласно принятому федеральному закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Так, для резидентов Арктической зоны предусматриваются налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру.

На территории Арктической зоны РФ, которая теперь включает в себя четыре субъекта РФ и 45 муниципальных образований, будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом ЕАЭС , с учетом положений федерального закона. Также предусмотрены меры господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Прокопьева отметила, что в Арктическую зону включены два новых муниципальных образования Архангельской области – Лешуконский и Пинежский районы. Депутаты Архангельского облсобрания добивались этого на федеральном уровне, заручившись поддержкой коллег из Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.