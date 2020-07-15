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Архангельская область
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Прокопьева: новый закон откроет большие возможности для бизнеса в Арктике
В Архангельской области разработают пакет региональных законов в поддержку подписанного президентом РФ 13 июля федерального закона о господдержке... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:22
архангельская область
архангельское областное собрание депутатов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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архангельское областное собрание депутатов

Прокопьева: новый закон откроет большие возможности для бизнеса в Арктике

16:22 15.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июл - РИА Новости. В Архангельской области разработают пакет региональных законов в поддержку подписанного президентом РФ 13 июля федерального закона о господдержке предпринимательства в Арктической зоне России, сообщила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
"Мы прекрасно понимаем, что бизнес в Арктику нужно привлекать, и новые законы открывают большие возможности для развития предпринимательства. Сейчас необходимо разработать пакет региональных законов в развитие федеральных инициатив", – привели в пресс-службе регионального парламента слова Прокопьевой.
Согласно принятому федеральному закону "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Так, для резидентов Арктической зоны предусматриваются налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру.
На территории Арктической зоны РФ, которая теперь включает в себя четыре субъекта РФ и 45 муниципальных образований, будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная Таможенным кодексом ЕАЭС, с учетом положений федерального закона. Также предусмотрены меры господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
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Прокопьева отметила, что в Арктическую зону включены два новых муниципальных образования Архангельской области – Лешуконский и Пинежский районы. Депутаты Архангельского облсобрания добивались этого на федеральном уровне, заручившись поддержкой коллег из Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
"Это открывает новые возможности для территорий – от реализации инфраструктурных проектов до развития туризма, закрепляет социальные гарантии для северян и будет менять качество жизни людей", – заключила она.
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Архангельская областьАрхангельское областное Собрание депутатов
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