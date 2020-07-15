Онлайн-конференция о проекте по спасению популяции белых медведей

Задать вопрос
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА;
- Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт, президент Фонда "Чистые моря" Сергей КРИКАЛЕВ;
- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ;
- академик, директор ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова Вячеслав РОЖНОВ;
- Герой России, летчик-испытатель, космонавт, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.
Со 2 августа в Арктической зоне Российской Федерации пройдут тестовые авиаучеты белых медведей. Специалисты по белым медведям и морским млекопитающим пролетят оптимально рассчитанными маршрутами из Сабетты и Амдермы более 10 тысяч километров. В задачах экспедиции –изучение распределения и численности хищного кочевника (карско-баренцевоморская популяция) на суше и островах в безледный период, сбор подробной информации о соседствующих с белым медведем морских млекопитающих, о том, как они взаимодействуют друг с другом, а также оценка экологической ситуации в российской Арктике в целом.
Помогать ученым будут опытные пилоты и представитель российской малой авиации –самолет-амфибия Ла-8. Чтобы помочь сохранить жизнь хозяину Арктики, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Международный экологический фонд "Чистые моря" и АНО Центр "Арктические инициативы" подписали трехстороннее соглашение о проведении тестовых авиаучетов.
Официальная страница проекта: http://arcticbears.ru/index.php
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана РАДИОНОВА;
- Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт, президент Фонда "Чистые моря" Сергей КРИКАЛЕВ;
- генеральный директор АНО "АркИн" Андрей ПАТРУШЕВ;
- генеральный директор фонда "Чистые моря" Василий БОГОСЛОВСКИЙ;
- академик, директор ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова Вячеслав РОЖНОВ;
- Герой России, летчик-испытатель, космонавт, главный пилот экспедиции Валерий ТОКАРЕВ.
Со 2 августа в Арктической зоне Российской Федерации пройдут тестовые авиаучеты белых медведей. Специалисты по белым медведям и морским млекопитающим пролетят оптимально рассчитанными маршрутами из Сабетты и Амдермы более 10 тысяч километров. В задачах экспедиции –изучение распределения и численности хищного кочевника (карско-баренцевоморская популяция) на суше и островах в безледный период, сбор подробной информации о соседствующих с белым медведем морских млекопитающих, о том, как они взаимодействуют друг с другом, а также оценка экологической ситуации в российской Арктике в целом.
Помогать ученым будут опытные пилоты и представитель российской малой авиации –самолет-амфибия Ла-8. Чтобы помочь сохранить жизнь хозяину Арктики, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Международный экологический фонд "Чистые моря" и АНО Центр "Арктические инициативы" подписали трехстороннее соглашение о проведении тестовых авиаучетов.
Официальная страница проекта: http://arcticbears.ru/index.php
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru