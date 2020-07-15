Глава Алтайского края оценил ситуацию с COVID-19 в туристических местах

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что ситуация с коронавирусом в туристических районах Алтайского края спокойная.
"Последнее время у нас наметился… в целом по краю такой прирост объема выявленных инфицированных (коронавирусом - ред.), но, главным образом, связано это с нашими большими крупными городами. А наши туристские места, дестинации туристские, они расположены за две, три, четыре сотни километров от, скажем, Барнаула, Рубцовска и таких больших городов, там ситуация в этих местах достаточно спокойная", - заявил Томенко и подчеркнул, что на турбазах и в санаториях обеспечены все необходимые меры безопасности.
Ранее сообщалось, что туроператор "Пегас Туристик" сформировал пакетные туры для отдыха в Алтайском крае и Республике Алтай. Первые чартеры вылетают из Москвы и Санкт-Петербурга 18 июля.
"Я убежден, что чартерные рейсы на Алтай безусловно повысят и привлекательность, и качество отдыха у нас в регионе, вернее, правильнее сказать, - в наших регионах. Алтай, конечно, всех и, наверное, во все времена привлекал и привлекает красотой природы и богатством исторического и культурного наследия, разнообразием гастрономии", - заявил Томенко.
Чартерные рейсы, по словам Томенко, позволят туристам быстрее добираться до таких объектов Алтайского края, как турзона "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", курорт федерального значения Белокуриха. Губернатор подчеркнул, что основная задача сейчас - это обеспечение не только комфортного, но и безопасного отдыха для туристов.
Резкий рост числа инфицированных коронавирусом начался в Алтайском крае на минувшей неделе. По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 246 зараженных, общее число заболевших COVID составляет 6540 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф