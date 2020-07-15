Глава Алтайского края оценил ситуацию с COVID-19 в туристических местах

"Последнее время у нас наметился… в целом по краю такой прирост объема выявленных инфицированных (коронавирусом - ред.), но, главным образом, связано это с нашими большими крупными городами. А наши туристские места, дестинации туристские, они расположены за две, три, четыре сотни километров от, скажем, Барнаула, Рубцовска и таких больших городов, там ситуация в этих местах достаточно спокойная", - заявил Томенко и подчеркнул, что на турбазах и в санаториях обеспечены все необходимые меры безопасности.