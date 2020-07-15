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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574394334.html
В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

16:14 15.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Хабаровск. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По данным оперативного штаба, в Хабаровском крае все больше жителей заболевают коронавирусом. За последние 10 недель число случаев продолжало увеличиваться", - говорится в сообщении.
Согласно нему, 10 недель назад, в начале мая, их было - 267, за последнюю неделю зафиксировано уже 706 - это 17-е место среди регионов РФ. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается такая тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
По данным Минздрава России, в крае растет число госпитализаций: по данным на 12 июля, число занятых коек превысило 65%, добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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