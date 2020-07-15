В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса

Согласно нему, 10 недель назад, в начале мая, их было - 267, за последнюю неделю зафиксировано уже 706 - это 17-е место среди регионов РФ. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается такая тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.