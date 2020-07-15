https://ria.ru/20200715/1574394334.html
В Хабаровском крае оценили ситуацию с распространением коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:14
2020-07-15T16:14
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здоровье - общество
хабаровский край
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Число новых случаев коронавируса
в Хабаровском крае
растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По данным оперативного штаба, в Хабаровском крае все больше жителей заболевают коронавирусом. За последние 10 недель число случаев продолжало увеличиваться", - говорится в сообщении.
Согласно нему, 10 недель назад, в начале мая, их было - 267, за последнюю неделю зафиксировано уже 706 - это 17-е место среди регионов РФ. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается такая тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
По данным Минздрава России, в крае растет число госпитализаций: по данным на 12 июля, число занятых коек превысило 65%, добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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