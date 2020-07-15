Цепкало заявил, что его штаб не организовывал несанкционированные акции

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава администрации Парка высоких технологий Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало , которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил, что его штаб не причастен к организации несанкционированных массовых мероприятий в стране.

Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе " Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске , грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.

"Мы не планировали никакие несанкционированные акции", - сказал Цепкало журналистам в среду в Минске.

По его словам, "все то, что происходит и происходило в период кампании по сбору подписей (в поддержку выдвижения кандидатов в президенты – ред.), является просто активностью гражданского общества".

"Факты, что люди выстраивались в "цепочки солидарности", "хлопали" власти, сигналили в машинах, выстраивались на автобусных остановках или в магазин, - эти акции никем не были спланированы. Во всем мире это считается нормальными ненасильственными формами выражения мнений граждан, эти формы разрешены всеобщей декларацией прав человека, которую ратифицировала и Республика Беларусь", - подчеркнул политик.

Он выразил сомнения насчет того, как можно считать подобные акции несанкционированными массовыми мероприятиями. "Там нет лидеров, нет никаких выступлений, нет митингов, нет призывов к каким-то насильственным действиям", - отметил Цепкало.