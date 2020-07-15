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Цепкало заявил, что его штаб не организовывал несанкционированные акции
Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:13
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Цепкало заявил, что его штаб не организовывал несанкционированные акции

16:13 15.07.2020
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил, что его штаб не причастен к организации несанкционированных массовых мероприятий в стране.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.
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"Мы не планировали никакие несанкционированные акции", - сказал Цепкало журналистам в среду в Минске.
По его словам, "все то, что происходит и происходило в период кампании по сбору подписей (в поддержку выдвижения кандидатов в президенты – ред.), является просто активностью гражданского общества".
"Факты, что люди выстраивались в "цепочки солидарности", "хлопали" власти, сигналили в машинах, выстраивались на автобусных остановках или в магазин, - эти акции никем не были спланированы. Во всем мире это считается нормальными ненасильственными формами выражения мнений граждан, эти формы разрешены всеобщей декларацией прав человека, которую ратифицировала и Республика Беларусь", - подчеркнул политик.
Он выразил сомнения насчет того, как можно считать подобные акции несанкционированными массовыми мероприятиями. "Там нет лидеров, нет никаких выступлений, нет митингов, нет призывов к каким-то насильственным действиям", - отметил Цепкало.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также несанкционированными акциями протеста.
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Валерий ЦепкалоДело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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