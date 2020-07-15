Жителей Латвии могут обязать носить маски в помещениях

"Одна из важнейших моих задач как руководителя правительства – не допустить ситуации, чтобы в Латвии повторялись вспышки COVID-19, которые вынудят принимать намного более жесткие ограничительные меры и существенно повлияют на экономику. Поэтому допускаю, что обязательное ношение масок в помещениях может стать хорошим инструментом, так жители Латвии могут защитить себя от COVID-19", – сказал премьер.