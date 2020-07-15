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Жителей Латвии могут обязать носить маски в помещениях
Соблюдение масочного режима в помещениях может стать обязательным для жителей Латвии в случае роста заболеваемости COVID-19, заявил журналистам в среду премьер... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
латвия
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353
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коронавирус covid-19, воз, латвия

Жителей Латвии могут обязать носить маски в помещениях

16:13 15.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВъезд в Латвийский центр инфектологии в Риге, где развернули мобильную лабораторию для сдачи анализов на коронавирус
Въезд в Латвийский центр инфектологии в Риге, где развернули мобильную лабораторию для сдачи анализов на коронавирус
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Въезд в Латвийский центр инфектологии в Риге, где развернули мобильную лабораторию для сдачи анализов на коронавирус. Архивное фото
РИГА, 15 июл – РИА Новости. Соблюдение масочного режима в помещениях может стать обязательным для жителей Латвии в случае роста заболеваемости COVID-19, заявил журналистам в среду премьер республики Кришьянис Кариньш.
"Одна из важнейших моих задач как руководителя правительства – не допустить ситуации, чтобы в Латвии повторялись вспышки COVID-19, которые вынудят принимать намного более жесткие ограничительные меры и существенно повлияют на экономику. Поэтому допускаю, что обязательное ношение масок в помещениях может стать хорошим инструментом, так жители Латвии могут защитить себя от COVID-19", – сказал премьер.
За последние 24 часа в Латвии выявлено четыре случая заражения COVID-19. Двое инфицированных вернулись из других стран. Общее число заболевших составило 1178 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвия
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