Жителей Латвии могут обязать носить маски в помещениях

РИГА, 15 июл – РИА Новости. Соблюдение масочного режима в помещениях может стать обязательным для жителей Латвии в случае роста заболеваемости COVID-19, заявил журналистам в среду премьер республики Кришьянис Кариньш.
"Одна из важнейших моих задач как руководителя правительства – не допустить ситуации, чтобы в Латвии повторялись вспышки COVID-19, которые вынудят принимать намного более жесткие ограничительные меры и существенно повлияют на экономику. Поэтому допускаю, что обязательное ношение масок в помещениях может стать хорошим инструментом, так жители Латвии могут защитить себя от COVID-19", – сказал премьер.
За последние 24 часа в Латвии выявлено четыре случая заражения COVID-19. Двое инфицированных вернулись из других стран. Общее число заболевших составило 1178 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.