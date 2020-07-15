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Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Американский рэпер Канье Уэст не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году, сообщает нью-йоркский журнал Intelligencer. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:29
культура
дональд трамп
джо байден
канье уэст
сша
выборы президента сша
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, джо байден, канье уэст, сша, выборы президента сша, в мире

Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США

16:12 15.07.2020 (обновлено: 16:29 15.07.2020)
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© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году, сообщает нью-йоркский журнал Intelligencer.
Ранее Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
10 июля, 09:45
"Хороший парень". Трамп уверен в поддержке со стороны Канье Уэста
"Он снялся", - заявил журналу представитель музыканта Стив Крамер.
На прошлой неделе портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что семья Уэста обеспокоена приступом биполярного расстройства, который якобы произошел у музыканта-миллиардера в связи с его президентскими амбициями.
Уэст не впервые заявлял о подобных намерениях, Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
8 июля, 22:34Сказано в эфире
Канье Уэст хочет стать президентом. Что происходит перед выборами в США?
9352316
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КультураДональд ТрампДжо БайденКанье УэстСШАВыборы президента СШАВ мире
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