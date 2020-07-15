Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году, сообщает нью-йоркский журнал Intelligencer.
Ранее Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.
"Он снялся", - заявил журналу представитель музыканта Стив Крамер.
На прошлой неделе портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что семья Уэста обеспокоена приступом биполярного расстройства, который якобы произошел у музыканта-миллиардера в связи с его президентскими амбициями.
Уэст не впервые заявлял о подобных намерениях, Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.