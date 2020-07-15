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В Подмосковье три деревни оказались отрезаны от внешнего мира из-за ливня
Региональную дорогу размыло в подмосковном Можайске, три деревни и четыре дачных поселка остались отрезаны, в настоящий момент там создают временный мост для... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:18
можайск
московская область (подмосковье)
происшествия
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можайск, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье три деревни оказались отрезаны от внешнего мира из-за ливня

16:08 15.07.2020 (обновлено: 16:18 15.07.2020)
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© Фото : администрация Можайского городского округаРазмытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
© Фото : администрация Можайского городского округа
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Региональную дорогу размыло в подмосковном Можайске, три деревни и четыре дачных поселка остались отрезаны, в настоящий момент там создают временный мост для пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
"Из-за сильного ливня, который прошел ночью, произошло размытие дороги регионального значения Ваулино – Бабаево. На данный момент движение по ней перекрыто. Силами Мосавтодора, администрации округа и МосАВС проведено обследование. С жителями деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы и ДНП (Дачное некоммерческое партнерство) Мечтаево, Лесная Губерния, Хорошилово-1 и Хорошилово-2, которые остались без выезда со своей территории, мы постоянно на связи, вся необходимая помощь оказывается. Самое главное, что никто не пострадал", - приводятся в сообщении слова главы Можайского городского округа Дмитрия Абарёнова.
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Временный деревянный мост для пешеходов оборудуют в ближайшее время, рассказали в пресс-службе. Кроме этого, местные власти организуют дежурство передвижного ФАПа и автобуса для проезда жителей за продуктами в ближайший магазин, отметили там.
"Всего ночью из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в округе без света остались 70 населённых пунктов. Работы по восстановлению электроэнергии велись специалистами МОЭСК всю ночь и продолжаются до настоящего времени. Продолжаем устранять засоры дренажных систем и малых проточных гидронимов, в случае острой необходимости производится перекачка вод из подтопленных участков", - добавил Абарёнов.
В ликвидации последствий ливневых дождей задействованы 32 единицы техники и 128 специалистов, добавили в пресс-службе.
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