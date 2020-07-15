В ивановском доме престарелых число случаев COVID-19 выросло до 81

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 81, сказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. На понедельник число заболевших достигло 75.
"Пришли результаты тестов, шесть новых положительных результатов. В общей сложности в интернате инфицирован 81 пациент, 27 человек госпитализировано: трое – в ГКБ №4 Иваново, пятеро – в Кинешемскую ЦРБ и 19 – в медицинский центр "Решма". В самом интернате с незначительным повышением температуры сейчас находятся три постояльца", – сказал Фокин.
Он добавил, что в Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, выздоровели 139 постояльцев и 16 сотрудников и пока остаются без двух отрицательных тестов на COVID пять постояльцев и два сотрудника. Роспотребнадзор снял обсервацию с корпусов №2 и №3, в режиме обсерватора работает только первый корпус. Фокин отметил, что в этом учреждении все переболели относительно легко.
В общежитии Ивановского госуниверситета на улице Мальцева, которое также работает сейчас в режиме обсерватора, находится 91 студент, в том числе десять человек – с положительными тестами на COVID. Одиннадцать человек были госпитализированы, из них четыре пациента уже выписаны, готовятся к выписке еще четверо.
Всего в Ивановской области зарегистрирован 5691 случай COVID-19, выздоровели 4015 пациентов, умерли 59.
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