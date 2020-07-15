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В ивановском доме престарелых число случаев COVID-19 выросло до 81
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 81, сказал на брифинге директор... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ивановская область, общество

В ивановском доме престарелых число случаев COVID-19 выросло до 81

16:04 15.07.2020 (обновлено: 16:09 15.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 81, сказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. На понедельник число заболевших достигло 75.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"Пришли результаты тестов, шесть новых положительных результатов. В общей сложности в интернате инфицирован 81 пациент, 27 человек госпитализировано: трое – в ГКБ №4 Иваново, пятеро – в Кинешемскую ЦРБ и 19 – в медицинский центр "Решма". В самом интернате с незначительным повышением температуры сейчас находятся три постояльца", – сказал Фокин.
Он добавил, что в Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, выздоровели 139 постояльцев и 16 сотрудников и пока остаются без двух отрицательных тестов на COVID пять постояльцев и два сотрудника. Роспотребнадзор снял обсервацию с корпусов №2 и №3, в режиме обсерватора работает только первый корпус. Фокин отметил, что в этом учреждении все переболели относительно легко.
В общежитии Ивановского госуниверситета на улице Мальцева, которое также работает сейчас в режиме обсерватора, находится 91 студент, в том числе десять человек – с положительными тестами на COVID. Одиннадцать человек были госпитализированы, из них четыре пациента уже выписаны, готовятся к выписке еще четверо.
Всего в Ивановской области зарегистрирован 5691 случай COVID-19, выздоровели 4015 пациентов, умерли 59.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ивановская областьОбщество
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