Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574393636.html
Цепкало готов поддерживать Тихановскую на выборах в Белоруссии
Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:15
светлана тихановская
белгазпромбанк
виктор бабарико
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_0:0:900:507_1400x0_80_0_0_660f2b7b7d1df4b1677eae23fe9c8e01.jpg
https://ria.ru/20200701/1573757865.html
https://ria.ru/20200714/1574345897.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_0:0:900:507_1400x0_80_0_0_660f2b7b7d1df4b1677eae23fe9c8e01.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_0:0:756:566_1400x0_80_0_0_fff7a1e970ab8f125ea409d249969638.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_98:0:664:566_1400x0_80_0_0_c60932af02843595cdba8ae14c0ad0b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Цепкало готов поддерживать Тихановскую на выборах в Белоруссии

16:04 15.07.2020 (обновлено: 18:15 15.07.2020)
381
© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты республики, заявил, что готов поддержать Светлану Тихановскую, которая "может сыграть свою роль" на назначенных на 9 августа выборах.
"Мы будем в самое ближайшее время с ней разговаривать. У нас есть несколько интересных стратегий в отношении того, как двигаться даже в сложившейся ситуации в этой политической кампании. Я думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль", - сказал Цепкало журналистам в среду в Минске.
По его словам, Тихановскую власть зарегистрировала в качестве кандидата в президенты, считая ее слабым соперником. "Я скажу, что сила женщины в ее слабости. Именно потому, что она мать, женщина, я буду считать своим долгом, ведя еще и свою кампанию, всячески ее поддерживать", - пояснил Цепкало.
В то же время Цепкало добавил, что будет вести консультации и с другими кандидатами в президенты.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
1 июля, 21:43
Штаб Бабарико возмутился отбраковкой подписей за Цепкало
"Кто бы из оставшихся кандидатов ни победил, мы, безусловно, будем поддерживать всех кандидатов, которые будут выступать за перемены в Беларуси", - сказал Цепкало. Он добавил, что оставшиеся в гонке альтернативные кандидаты должны продолжать участие в избирательной кампании и не сниматься.
"Мы будем вести консультации со всеми политическими силами, которые хотят перемен, будем делать совместную стратегию этих перемен. Мы остаемся в политическом процессе", - сказал Цепкало. Он отметил, что штаб будет обжаловать нерегистрацию в качестве кандидата в президенты, но это не является основным направлением деятельности.
Политик отметил, что не питает иллюзий относительно перспектив обжалования решения ЦИК. "Я не верю в то, что если принято политическое решение, то мы каким-то образом можем "отбить" наши подписи. Хотя подписи (в поддержку выдвижения Цепкало кандидатом – ред.) действительные", - подчеркнул он.
Цепкало также отметил, что тема создания им политической партии пока под вопросом. Он пояснил, что "партия – легальный инструмент борьбы за власть". "Но мы видим, что ни партии, ни граждане Республики Беларусь не имеют законных методов получить эту власть… Партия не может формировать повестку дня", - добавил политик.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двоим политикам отказал - – экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
14 июля, 17:08
Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии
1400003
Обсудить 1
Светлана ТихановскаяБелгазпромбанкВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Twitter сообщили, когда расскажут об инциденте со взломом аккаунтов
06:11Болтон не исключил новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
Лента новостейМолния