Цепкало готов поддерживать Тихановскую на выборах в Белоруссии

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава администрации Парка высоких технологий Экс-глава администрации Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало , которому во вторник было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты республики, заявил, что готов поддержать Светлану Тихановскую , которая "может сыграть свою роль" на назначенных на 9 августа выборах.

"Мы будем в самое ближайшее время с ней разговаривать. У нас есть несколько интересных стратегий в отношении того, как двигаться даже в сложившейся ситуации в этой политической кампании. Я думаю, что Светлана Тихановская сыграет свою роль", - сказал Цепкало журналистам в среду в Минске

По его словам, Тихановскую власть зарегистрировала в качестве кандидата в президенты, считая ее слабым соперником. "Я скажу, что сила женщины в ее слабости. Именно потому, что она мать, женщина, я буду считать своим долгом, ведя еще и свою кампанию, всячески ее поддерживать", - пояснил Цепкало.

В то же время Цепкало добавил, что будет вести консультации и с другими кандидатами в президенты.

"Кто бы из оставшихся кандидатов ни победил, мы, безусловно, будем поддерживать всех кандидатов, которые будут выступать за перемены в Беларуси", - сказал Цепкало. Он добавил, что оставшиеся в гонке альтернативные кандидаты должны продолжать участие в избирательной кампании и не сниматься.

"Мы будем вести консультации со всеми политическими силами, которые хотят перемен, будем делать совместную стратегию этих перемен. Мы остаемся в политическом процессе", - сказал Цепкало. Он отметил, что штаб будет обжаловать нерегистрацию в качестве кандидата в президенты, но это не является основным направлением деятельности.

Политик отметил, что не питает иллюзий относительно перспектив обжалования решения ЦИК. "Я не верю в то, что если принято политическое решение, то мы каким-то образом можем "отбить" наши подписи. Хотя подписи (в поддержку выдвижения Цепкало кандидатом – ред.) действительные", - подчеркнул он.

Цепкало также отметил, что тема создания им политической партии пока под вопросом. Он пояснил, что "партия – легальный инструмент борьбы за власть". "Но мы видим, что ни партии, ни граждане Республики Беларусь не имеют законных методов получить эту власть… Партия не может формировать повестку дня", - добавил политик.