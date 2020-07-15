Саграда Фамилия откроется для посетителей 25 июля

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из самых известных достопримечательностей Испании – храм Святого Семейства в Барселоне - с 25 июля станет доступен по выходным для всех посетителей, сообщается в пресс-релизе на сайте собора.

Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия откроется в июле, но только для жителей Барселоны. Первыми посетителями стали медики, санитары, полиция, волонтеры, пожарные – "все те люди, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией". Далее предполагалось, что с 18 июля храм смогут посещать все жители Барселоны по выходным во второй половине дня.

"Саграда Фамилия сообщает, что откроется для всех посетителей с субботы, 25 июля", - говорится в сообщении. Все желающие смогут посетить храм с 9:00 до 15:00 (10.00 - 16.00 мск) по субботам и воскресеньям. Билеты можно забронировать на сайте.