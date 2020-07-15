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Религия и мировоззрение
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Саграда Фамилия откроется для посетителей 25 июля
Одна из самых известных достопримечательностей Испании – храм Святого Семейства в Барселоне - с 25 июля станет доступен по выходным для всех посетителей,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, туризм, новости - религия и мировоззрение, барселона (город), испания

Саграда Фамилия откроется для посетителей 25 июля

16:02 15.07.2020 (обновлено: 16:03 15.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одна из самых известных достопримечательностей Испании – храм Святого Семейства в Барселоне - с 25 июля станет доступен по выходным для всех посетителей, сообщается в пресс-релизе на сайте собора.
Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия откроется в июле, но только для жителей Барселоны. Первыми посетителями стали медики, санитары, полиция, волонтеры, пожарные – "все те люди, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией". Далее предполагалось, что с 18 июля храм смогут посещать все жители Барселоны по выходным во второй половине дня.
"Саграда Фамилия сообщает, что откроется для всех посетителей с субботы, 25 июля", - говорится в сообщении. Все желающие смогут посетить храм с 9:00 до 15:00 (10.00 - 16.00 мск) по субботам и воскресеньям. Билеты можно забронировать на сайте.
Саграда Фамилия была закрыта в середине марта – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, все строительные работы были также приостановлены на неопределенный срок.
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