Захарова оценила слова Трампа о создании ЕС для получения выгоды от США

По ее словам, больше всего Вашингтон опасался реинкарнации торговых войн в Европе, которые ухудшали как американские экономические показатели, так и вели к тяжелым политическим кризисам, перераставшим в военные.

"Важным шагом Вашингтона на этом пути стала реализация "плана Уайта-Моргентау" по созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития для предоставления кредитов на послевоенное восстановление. Это был фундамент для новой экономической модели мира. Собственно именно это и лежит в основе феномена появления европейской экономической и политической интеграции", - отметила официальный представитель МИД РФ.