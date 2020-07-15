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Захарова оценила слова Трампа о создании ЕС для получения выгоды от США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Европейский союз был создан, чтобы получать... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:01
мария захарова
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мария захарова, дональд трамп, джон кеннеди (политик), европа, вашингтон (город), сша, в мире

Захарова оценила слова Трампа о создании ЕС для получения выгоды от США

16:01 15.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Европейский союз был создан, чтобы получать выгоду от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Соединенные Штаты находятся в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда, по его словам, к Вашингтону хорошо не относилась. Как добавил американский лидер, Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США. При этом Трамп не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.
"Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди (бывшие президенты США - ред.) в гробах перевернулись. После Второй Мировой войны США в качестве одной из важнейших задач сформулировали создание нового экономического порядка. Цель никто не собирался скрывать - либерализация мировой торговли. Рынок сбыта собственных товаров, если говорить просто; создание своих правил игры в сфере пошлин и ресурсов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, больше всего Вашингтон опасался реинкарнации торговых войн в Европе, которые ухудшали как американские экономические показатели, так и вели к тяжелым политическим кризисам, перераставшим в военные.
"Важным шагом Вашингтона на этом пути стала реализация "плана Уайта-Моргентау" по созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития для предоставления кредитов на послевоенное восстановление. Это был фундамент для новой экономической модели мира. Собственно именно это и лежит в основе феномена появления европейской экономической и политической интеграции", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)ЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
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