Захарова оценила слова Трампа о создании ЕС для получения выгоды от США

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Европейский союз был создан, чтобы получать выгоду от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Соединенные Штаты находятся в огромной экономической гонке с другими странами, в том числе с Европой, которая никогда, по его словам, к Вашингтону хорошо не относилась. Как добавил американский лидер, Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США. При этом Трамп не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.
"Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди (бывшие президенты США - ред.) в гробах перевернулись. После Второй Мировой войны США в качестве одной из важнейших задач сформулировали создание нового экономического порядка. Цель никто не собирался скрывать - либерализация мировой торговли. Рынок сбыта собственных товаров, если говорить просто; создание своих правил игры в сфере пошлин и ресурсов", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, больше всего Вашингтон опасался реинкарнации торговых войн в Европе, которые ухудшали как американские экономические показатели, так и вели к тяжелым политическим кризисам, перераставшим в военные.
"Важным шагом Вашингтона на этом пути стала реализация "плана Уайта-Моргентау" по созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития для предоставления кредитов на послевоенное восстановление. Это был фундамент для новой экономической модели мира. Собственно именно это и лежит в основе феномена появления европейской экономической и политической интеграции", - отметила официальный представитель МИД РФ.