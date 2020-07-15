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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574393281.html
В ВОЗ не ждут, что вакцину от COVID-19 создадут в ближайшее время
Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против коронавируса, однако не стоит ожидать, что это произойдет в самое ближайшее время: необходимо сначала... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:00
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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353
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В ВОЗ не ждут, что вакцину от COVID-19 создадут в ближайшее время

16:00 15.07.2020
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против коронавируса, однако не стоит ожидать, что это произойдет в самое ближайшее время: необходимо сначала убедиться в том, что вакцина безопасна и эффективна, сообщила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Катрин Смолвуд.
"Весь мир работает совместно над созданием вакцины против COVID-19. Международная команда исследователей сотрудничает между собой и ВОЗ, чтобы создать вакцину, которая будет эффективной и безопасной для применения среди населения", - сказала Смолвуд на пресс-брифинге ВОЗ.
Она подчеркнула, что создание вакцины требует много ресурсов, времени и усилий.
"Несмотря на все усилия, которые предпринимаются для поиска вакцины, мы не можем ожидать, что это произойдет в ближайшее время. Пока мы не сможем сказать, что эта вакцина и безопасна, и эффективна, мы должны будем работать с применением тех инструментов, которые у нас сейчас есть", - отметила Смолвуд.
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По ее словам, сейчас около 15-20 вакцин-кандидатов из более 100 находятся на стадии клинических испытаний.
"Мы все надеемся, что в максимально ближайшее время удастся найти безопасную вакцину", - добавила Смолвуд.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что в целом в мире более 140 вакцин-кандидатов, все они находятся в разной фазе исследований – доклинической или клинической.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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