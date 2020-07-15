В ВОЗ не ждут, что вакцину от COVID-19 создадут в ближайшее время

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против коронавируса , однако не стоит ожидать, что это произойдет в самое ближайшее время: необходимо сначала убедиться в том, что вакцина безопасна и эффективна, сообщила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Катрин Смолвуд.

"Весь мир работает совместно над созданием вакцины против COVID-19. Международная команда исследователей сотрудничает между собой и ВОЗ, чтобы создать вакцину, которая будет эффективной и безопасной для применения среди населения", - сказала Смолвуд на пресс-брифинге ВОЗ.

Она подчеркнула, что создание вакцины требует много ресурсов, времени и усилий.

"Несмотря на все усилия, которые предпринимаются для поиска вакцины, мы не можем ожидать, что это произойдет в ближайшее время. Пока мы не сможем сказать, что эта вакцина и безопасна, и эффективна, мы должны будем работать с применением тех инструментов, которые у нас сейчас есть", - отметила Смолвуд.

По ее словам, сейчас около 15-20 вакцин-кандидатов из более 100 находятся на стадии клинических испытаний.

"Мы все надеемся, что в максимально ближайшее время удастся найти безопасную вакцину", - добавила Смолвуд.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила РИА Новости, что в целом в мире более 140 вакцин-кандидатов, все они находятся в разной фазе исследований – доклинической или клинической.