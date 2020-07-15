https://ria.ru/20200715/1574393281.html
В ВОЗ не ждут, что вакцину от COVID-19 создадут в ближайшее время
Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против коронавируса, однако не стоит ожидать, что это произойдет в самое ближайшее время: необходимо сначала... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:00
2020-07-15T16:00
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Специалисты всего мира занимаются поиском вакцины против коронавируса
, однако не стоит ожидать, что это произойдет в самое ближайшее время: необходимо сначала убедиться в том, что вакцина безопасна и эффективна, сообщила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения
доктор Катрин Смолвуд.
"Весь мир работает совместно над созданием вакцины против COVID-19. Международная команда исследователей сотрудничает между собой и ВОЗ, чтобы создать вакцину, которая будет эффективной и безопасной для применения среди населения", - сказала Смолвуд на пресс-брифинге ВОЗ.
Она подчеркнула, что создание вакцины требует много ресурсов, времени и усилий.
"Несмотря на все усилия, которые предпринимаются для поиска вакцины, мы не можем ожидать, что это произойдет в ближайшее время. Пока мы не сможем сказать, что эта вакцина и безопасна, и эффективна, мы должны будем работать с применением тех инструментов, которые у нас сейчас есть", - отметила Смолвуд.
По ее словам, сейчас около 15-20 вакцин-кандидатов из более 100 находятся на стадии клинических испытаний.
"Мы все надеемся, что в максимально ближайшее время удастся найти безопасную вакцину", - добавила Смолвуд.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович
сообщила РИА Новости, что в целом в мире более 140 вакцин-кандидатов, все они находятся в разной фазе исследований – доклинической или клинической.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф