Благотворители: уральский Алапаевск должен стать туристическим кластером

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Алапаевские (Свердловская область), неподалеку от которого были казнены восемь человек, включая членов дома Романовых, нужно создать туристический кластер, заявила в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.

Межрегиональная ежегодная конференция "Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Выдающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня" проходит в среду в онлайн-формате. Вступительное слово Громовой транслировалась на сайте пресс-центра МИА "Россия сегодня".

"Алапаевск, основанный в начале XVIII века – старше Екатеринбурга. Как мы можем в забвении оставить этот город? Нужно содействовать тому, чтобы эта территория в ближайшее время превратилась в посещаемый туристический и культурный кластер", - сказала Громова.

По ее словам, посещая регион, интересно видеть разные стороны его развития: не только узнать исторические факты, но и увидеть народные промыслы и производство.

Также она предложила отремонтировать здание краеведческого музея и сделать из него музей "Императорский дом Романовых и Урал". "Это будет точка притяжения для тех, кто посещает Урал, как и для молодежи, школьников", - уверена Громова.

Ранее она предложила изменить название Свердловской области, потому что уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова и установить памятник Петру I и его супруге Екатерине I, в честь которой названа столица Свердловской области.

Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в 1918 году были казнены восемь человек – члены семьи Романовых и их приближенные. Двое из убитых под Алапаевском канонизированы Русской православной церковью как преподобномученицы: великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.