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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200715/1574393235.html
Благотворители: уральский Алапаевск должен стать туристическим кластером
В Алапаевские (Свердловская область), неподалеку от которого были казнены восемь человек, включая членов дома Романовых, нужно создать туристический кластер,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:59
религия и мировоззрение
религия
ирина громова
яков свердлов
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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РИА Новости
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353
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Благотворители: уральский Алапаевск должен стать туристическим кластером

15:59 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЯма Алапаевской шахты, куда были сброшены члены и родственники царской семьи
Яма Алапаевской шахты, куда были сброшены члены и родственники царской семьи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Алапаевские (Свердловская область), неподалеку от которого были казнены восемь человек, включая членов дома Романовых, нужно создать туристический кластер, заявила в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
Межрегиональная ежегодная конференция "Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Выдающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня" проходит в среду в онлайн-формате. Вступительное слово Громовой транслировалась на сайте пресс-центра МИА "Россия сегодня".
"Алапаевск, основанный в начале XVIII века – старше Екатеринбурга. Как мы можем в забвении оставить этот город? Нужно содействовать тому, чтобы эта территория в ближайшее время превратилась в посещаемый туристический и культурный кластер", - сказала Громова.
По ее словам, посещая регион, интересно видеть разные стороны его развития: не только узнать исторические факты, но и увидеть народные промыслы и производство.
Также она предложила отремонтировать здание краеведческого музея и сделать из него музей "Императорский дом Романовых и Урал". "Это будет точка притяжения для тех, кто посещает Урал, как и для молодежи, школьников", - уверена Громова.
Ранее она предложила изменить название Свердловской области, потому что уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова и установить памятник Петру I и его супруге Екатерине I, в честь которой названа столица Свердловской области.
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
Вчера, 12:53Религия и мировоззрение
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Недалеко от Алапаевска (Свердловская область) в 1918 году были казнены восемь человек – члены семьи Романовых и их приближенные. Двое из убитых под Алапаевском канонизированы Русской православной церковью как преподобномученицы: великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.
По данным сайта, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, одна из главных задач Фонда ЕСПО - изучение и распространение "опыта благотворительной деятельности великой Княгини Елизаветы Федоровны и просветительских инициатив великого князя Сергея Александровича в период его управления Москвой (1891-1904)".
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает великое освящение храма Федоровской иконы Божией Матери в рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи
16 июля 2018, 15:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл посетил АлапаевскВ рамках мероприятий, посвященных 100-летию расстрела царской семьи, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Алапаевск. Предстоятель РПЦ совершил великое освящение храма Феодоровской иконы Божией Матери в монастыре Новомучеников и исповедников Российских и литию у Алапаевской шахты. Подробнее о памятных мероприятиях - в фотоленте Ria.ru.
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Религия и мировоззрениеРелигияИрина ГромоваЯков СвердловЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоНовости - Религия и мировоззрениеБорис ГромовМоскваАлапаевскЕкатеринбургОбщество
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