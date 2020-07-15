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В Баку сообщили об уничтожении пункта управления подразделения ВС Армении
Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации еще одного армянского военного объекта. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:35
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Баку сообщили об уничтожении пункта управления подразделения ВС Армении

15:58 15.07.2020 (обновлено: 16:35 15.07.2020)
3100
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации еще одного армянского военного объекта.

"Точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений Вооруженных сил Армении", — сказал РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

Видео операции опубликовано на сайте военного ведомства.
Ранее в Баку заявляли об уничтожении некоторых объектов противника в ходе боевых действий на товузском направлении. Кроме того, отмечалось, что вооруженные силы республики ликвидировали военное транспортное средство армянских силовиков.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 14:19Сказано в эфире
Силовое решение невозможно. Политолог о конфликте Азербайджана и АрменииВ ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Андрей Арешев.
В Ереване, в свою очередь, подчеркивали, что считают конфликт локальным и поэтому пока не планируют обращаться в ОДКБ по вопросу размещения миротворческого контингента. Посол Армении в России Вардан Тоганян связал эскалацию с подготовкой Азербайджаном "большого вторжения на карабахском направлении".
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов располагаются боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По данным Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона сообщила о четырех жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать им содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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