https://ria.ru/20200715/1574392971.html
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:56
2020-07-15T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
АШХАБАД, 15 июл - РИА Новости.
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об обнаружении случаев заражения коронавирусом
, передает в среду корреспондент РИА Новости.
"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ
. ВОЗ намерен работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - сказала Смолвуд, выступая на брифинге.
При этом глава миссии ВОЗ дала рекомендацию туркменскому правительству "продолжать переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на ее нераспространение среди населения". Она также одобрила меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний и оздоровлению эпидемиологической обстановки, принятые правительством страны.
В эти дни, несмотря на сообщения туркменских властей об отсутствии случаев коронавируса, в стране вводится поголовный масочный режим, а крупные рынки и торговые центры временно прекращают свою работу и подвергаются санитарной обработке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.