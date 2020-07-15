Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19

АШХАБАД, 15 июл - РИА Новости. Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об обнаружении случаев заражения Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об обнаружении случаев заражения коронавирусом , передает в среду корреспондент РИА Новости.

"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ . ВОЗ намерен работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - сказала Смолвуд, выступая на брифинге.

При этом глава миссии ВОЗ дала рекомендацию туркменскому правительству "продолжать переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на ее нераспространение среди населения". Она также одобрила меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний и оздоровлению эпидемиологической обстановки, принятые правительством страны.

В эти дни, несмотря на сообщения туркменских властей об отсутствии случаев коронавируса, в стране вводится поголовный масочный режим, а крупные рынки и торговые центры временно прекращают свою работу и подвергаются санитарной обработке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.