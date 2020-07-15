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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574392971.html
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19

15:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
АШХАБАД, 15 июл - РИА Новости. Глава миссии Всемирной организации здравоохранения Катарина Смолвуд на брифинге по итогам десятидневной поездки миссии по Туркменистану не сообщила об обнаружении случаев заражения коронавирусом, передает в среду корреспондент РИА Новости.
"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерен работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - сказала Смолвуд, выступая на брифинге.
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При этом глава миссии ВОЗ дала рекомендацию туркменскому правительству "продолжать переносить фокус с усилий по предотвращению завоза инфекции в страну на ее нераспространение среди населения". Она также одобрила меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний и оздоровлению эпидемиологической обстановки, принятые правительством страны.
В эти дни, несмотря на сообщения туркменских властей об отсутствии случаев коронавируса, в стране вводится поголовный масочный режим, а крупные рынки и торговые центры временно прекращают свою работу и подвергаются санитарной обработке.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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