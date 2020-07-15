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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200715/1574392937.html
Памятник Петру I и Екатерине I предложили открыть в Екатеринбурге
Памятник Петру Первому и Екатерине Первой надо открыть в Екатеринбурге, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:56
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Памятник Петру I и Екатерине I предложили открыть в Екатеринбурге

15:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник Петру I в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Памятник Петру I в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Памятник Петру Первому и Екатерине Первой надо открыть в Екатеринбурге, заявила председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
Межрегиональная ежегодная конференция "Музейно-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Выдающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня" проходит в среду онлайн. Вступительное слово Громовой транслировалась на сайте пресс-центра МИА "Россия сегодня".
"В 2021 отмечают 300-летие Российской империи. 1721 году Сенат вручил Петру I звание императора. С именем Петра I связана история освоения Урала и Свердловской области. Он в честь своей супруги, которая был ему верной спутницей и помощницей, Екатерины I, назвал этот город. Я бы установила в Екатеринбурге памятник Петру I и его супруге", - сказала Громова на конференции.
По ее мнению, екатеринбуржцы должны гордиться тем, что "в честь такой замечательной женщины назвали этот прекрасный город".
Ранее Анна Громова предложила изменить название Свердловской области, потому что уральский край не должен носить имя революционера Якова Свердлова.
Екатеринбург основан в 1723 году и назван в честь жены императора Петра I Екатерины I. В 1924 году город был переименован в Свердловск в честь революционера, советского партийного и государственного деятеля Якова Свердлова. В 1991 год город снова стал Екатеринбургом.
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
Вчера, 12:53Религия и мировоззрение
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
19210113
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Религия и мировоззрениеРелигияИрина ГромоваЯков СвердловЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоНовости - Религия и мировоззрениеСвердловскБорис ГромовСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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