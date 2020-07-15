Израильский эксперт оценил ситуацию в стране из-за кризиса после пандемии

"Куда это может привести, трудно предсказать. Израиль это не Америка, и мне бы хотелось верить, что мы к этому не придём. Но вчера впервые за всю историю Израиля были такие митинги перед резиденцией премьер-министра. Понятно одно - ситуация накалена до предела, ситуация взрывная. Очень хочется верить, что у нас не такая публика, не как в Америке - там очень разношёрстная публика, их разделяет намного больше, там публика более многоликая, в отличие от Израиля - здесь есть момент иудаизма, братства. Но это может привести к ужасным последствиям, вчера был тому пример, 50 человек были задержаны, потому что они прорывались к резиденции премьер-министра. Это может привести к тому, чего за 72 года существования государства ещё не было", - сказал эксперт.