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Израильский эксперт оценил ситуацию в стране из-за кризиса после пандемии
Ситуация в Израиле в связи с кризисом из-за коронавируса и недовольством премьер-министром Беньямином Нетаньяху накалена до предела и может в любой момент... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:56
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, иерусалим, тель-авив, израиль

Израильский эксперт оценил ситуацию в стране из-за кризиса после пандемии

15:56 15.07.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЛюди в масках на улице Тель-Авива
Люди в масках на улице Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
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Люди в масках на улице Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Ситуация в Израиле в связи с кризисом из-за коронавируса и недовольством премьер-министром Беньямином Нетаньяху накалена до предела и может в любой момент взорваться, сказал РИА Новости политтехнолог Игаль Рейнгеверц.
"Куда это может привести, трудно предсказать. Израиль это не Америка, и мне бы хотелось верить, что мы к этому не придём. Но вчера впервые за всю историю Израиля были такие митинги перед резиденцией премьер-министра. Понятно одно - ситуация накалена до предела, ситуация взрывная. Очень хочется верить, что у нас не такая публика, не как в Америке - там очень разношёрстная публика, их разделяет намного больше, там публика более многоликая, в отличие от Израиля - здесь есть момент иудаизма, братства. Но это может привести к ужасным последствиям, вчера был тому пример, 50 человек были задержаны, потому что они прорывались к резиденции премьер-министра. Это может привести к тому, чего за 72 года существования государства ещё не было", - сказал эксперт.
Рейнгеверц отметил, что Израиль является государством стартапов, а сами израильтяне предприимчивые, поэтому они "не надеются на социальную помощь государства,... все понимают, что нужно тяжело работать, проявлять инициативу".
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"Однако когда бьют и плакать не дают, когда нет возможности дальше продолжать работу, то что остаётся? С одной стороны не дают работать, с другой стороны масса обещаний. Малый бизнес сегодня в Израиле - это самый большой работодатель на рынке труда, 300 тысяч малых бизнесов, у каждого из которых работают от одного до пяти человек", - сказал эксперт. Он добавил, что с марта месяца из-за бюрократии людям не доходят деньги, выделенные правительством.
Рейнгеверц выразил надежду на то, что "проведённый законопроект по субсидиям бизнесам, частным предпринимателям, наемным работникам начнёт наконец вовремя доходить, и это как-то успокоит в прямом смысле голодных людей".
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Акция протеста прошла во вторник вечером у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. В ходе беспорядков, вспыхнувших после акции, полиция задержала 50 человек по подозрению в нарушении общественного порядка, нанесении ущерба имуществу и нападении на сотрудников полиции и представителей прессы. Как писали СМИ, тысячи протестующих требовали отставки премьер-министра в связи с судебным процессом в его отношении, а также кризисом из-за коронавируса.
Ранее в субботу вечером жители Тель-Авива, преимущественно самозанятые, вышли на площадь Ицхака Рабина в знак протеста против действий властей в период пандемии коронавируса. Тогда в ходе беспорядков были задержаны 19 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИерусалимТель-АвивИзраиль
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