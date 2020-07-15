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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве отремонтируют 4,5 тысячи домов в 2021–2023 годах
Около 4,5 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Москве в рамках программы капитального ремонта в ближайшие три года, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
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353
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петр бирюков, москва

В Москве отремонтируют 4,5 тысячи домов в 2021–2023 годах

15:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Около 4,5 тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Москве в рамках программы капитального ремонта в ближайшие три года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021-2023 годах. Для домов, работы в которых начнутся в 2021 году, информация с перечнем работ и сроками в ближайшее время будет размещена в подъездах домов и на сайте Фонда капитального ремонта. Запланированы работы в 4437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов", - сообщил Бирюков.
Он особо подчеркнул, что все работы, перенесенные с 2020 года на 2021, будут также выполнены в полном объеме.
"Планируется провести первые конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на проведение работ в 2021 году во втором полугодии текущего года, чтобы в начале следующего начать капитальный ремонт домов", - сказал заместитель мэра.
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По его словам, что касается программы замены лифтов в 2021-2023 годах, то она уже сформирована, работы по ней начнутся также в январе.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что начиная с 2018 года лифты в домах на счете регионального оператора меняются строго в год истечения 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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