В Москве отремонтируют 4,5 тысячи домов в 2021–2023 годах

"Утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021-2023 годах. Для домов, работы в которых начнутся в 2021 году, информация с перечнем работ и сроками в ближайшее время будет размещена в подъездах домов и на сайте Фонда капитального ремонта. Запланированы работы в 4437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов", - сообщил Бирюков.