Авиамедицина начнет работу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Авиамедицинские эвакуации в экстренных случаях будут доступны со следующего года жителям . Авиамедицинские эвакуации в экстренных случаях будут доступны со следующего года жителям Ставропольского края в соответствии со стратегией развития санавиации до 2024 года, принятой регионльным правительством, сообщает управление по информполитике края.

"В целях оптимизации оказания экстренной помощи пациентам в правительстве региона принята стратегия развития санитарной авиации до 2024 года. Уже заключен контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по строительству вертолетной площадки на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя", - говорится в сообщении.

Площадка будет предназначена для медицинских вертолетов типа "Ансат" и Ми-8 с максимальной взлетной массой свыше 3,1 тонны. Сформированы авиареанимационные бригады, реаниматологи и анестезисты прошли обучающие курсы и получили сертификаты.

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" и направлены на внедрение бережливых технологий в работу медучреждений.

Эти мероприятия предусматривают также избавление бригад скорой помощи от излишней "бумажной работы", сокращение времени ожидания бригады для пациентов.

"Так, бригады скорой помощи получают вызов от колл-центра не только через имеющиеся рации и мобильные телефоны, но и на планшет с высокой скоростью интернета – 4G. Система позволяет зафиксировать время поступления вызова и передавать запись разговора оператора колл-центра и обратившегося. Местонахождение машины скорой помощи отслеживает и показывает на мониторе диспетчера система ГЛОНАСС", - пояснили в управлении.

Цифровизация работы скорой помощи и объединение ее с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) позволяет терапевту при осмотре пациента иметь достоверную информацию о его обращении в скорую помощь и лечении, которое ему проводилось.