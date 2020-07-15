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Авиамедицина начнет работу на Ставрополье
Авиамедицинские эвакуации в экстренных случаях будут доступны со следующего года жителям Ставропольского края в соответствии со стратегией развития санавиации... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:51
глонасс (система навигации)
здоровье - общество
ставропольский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
глонасс (система навигации), здоровье - общество, ставропольский край

Авиамедицина начнет работу на Ставрополье

15:51 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАВРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Авиамедицинские эвакуации в экстренных случаях будут доступны со следующего года жителям Ставропольского края в соответствии со стратегией развития санавиации до 2024 года, принятой регионльным правительством, сообщает управление по информполитике края.
"В целях оптимизации оказания экстренной помощи пациентам в правительстве региона принята стратегия развития санитарной авиации до 2024 года. Уже заключен контракт на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по строительству вертолетной площадки на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя", - говорится в сообщении.
Площадка будет предназначена для медицинских вертолетов типа "Ансат" и Ми-8 с максимальной взлетной массой свыше 3,1 тонны. Сформированы авиареанимационные бригады, реаниматологи и анестезисты прошли обучающие курсы и получили сертификаты.
Работы ведутся в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" и направлены на внедрение бережливых технологий в работу медучреждений.
Эти мероприятия предусматривают также избавление бригад скорой помощи от излишней "бумажной работы", сокращение времени ожидания бригады для пациентов.
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"Так, бригады скорой помощи получают вызов от колл-центра не только через имеющиеся рации и мобильные телефоны, но и на планшет с высокой скоростью интернета – 4G. Система позволяет зафиксировать время поступления вызова и передавать запись разговора оператора колл-центра и обратившегося. Местонахождение машины скорой помощи отслеживает и показывает на мониторе диспетчера система ГЛОНАСС", - пояснили в управлении.
Цифровизация работы скорой помощи и объединение ее с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) позволяет терапевту при осмотре пациента иметь достоверную информацию о его обращении в скорую помощь и лечении, которое ему проводилось.
"Проведена работа по созданию региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Край условно поделен на территории, прикрепленные к трем оперативным отделам: в городах Ставрополе, Буденновске и Пятигорске. С апреля 2020 года функционирует Единая информационная система службы скорой медицинской помощи", - добавили в управлении.
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ГЛОНАСС (система навигации)Здоровье - ОбществоСтавропольский край
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