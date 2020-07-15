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Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой
В Нью-Йорке полиция нашла в одной из квартир кондоминиума тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу, сообщает издание NY Daily News. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:16
нью-йорк (город)
нигерия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
нью-йорк (город), нигерия, в мире

Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой

16:00 15.07.2020 (обновлено: 16:16 15.07.2020)
32428
© Фото : instagram-аккаунт Fahim SalehФахим Салех
Фахим Салех
© Фото : instagram-аккаунт Fahim Saleh
Фахим Салех. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке полиция нашла в одной из квартир кондоминиума тело мужчины и лежащую рядом электрическую пилу, сообщает издание NY Daily News.
По предварительным данным, погибшим является 33-летний предприниматель Фахим Салех. Он купил квартиру в прошлом году за 2,25 миллиона долларов. Салех владел стартапом по доставке в Нигерии, а также был связан со сферой венчурных капиталов. По словам источников в правоохранительных органах, детективы ожидают, что на теле удастся найти улики.
Тело нашла сестра погибшего. Она пришла в квартиру к брату, которого не видела в течение дня, где и нашла расчлененный труп. По словам источников издания, камера наблюдения в лифте могла запечатлеть последние минуты жизни мужчины: на видеозаписи видно, что за погибшим проследовал человек в перчатках и маске. После того как мужчина вышел из лифта, он упал — возможно, его застрелили или оглушили.
По словам полицейских, преступник действовал профессионально.
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Нью-Йорк (город)НигерияВ мире
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Самоубийство.
15 июля, 16:07
nakιs Kamakιs
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