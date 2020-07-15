Обезглавленное тело миллионера нашли рядом с электропилой

Тело нашла сестра погибшего. Она пришла в квартиру к брату, которого не видела в течение дня, где и нашла расчлененный труп. По словам источников издания, камера наблюдения в лифте могла запечатлеть последние минуты жизни мужчины: на видеозаписи видно, что за погибшим проследовал человек в перчатках и маске. После того как мужчина вышел из лифта, он упал — возможно, его застрелили или оглушили.