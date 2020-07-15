Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574392540.html
ВОЗ оценила систему здравоохранения в Туркмении в условиях COVID-19
Система здравоохранения Туркмении хорошо подготовлена к тому, чтобы реагировать на коронавирус, заявила старший специалист по вопросам ЧС Европейского... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://ria.ru/20200713/1574303020.html
туркмения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, туркмения, в мире

ВОЗ оценила систему здравоохранения в Туркмении в условиях COVID-19

15:51 15.07.2020 (обновлено: 16:28 15.07.2020)
7833
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Туркмении хорошо подготовлена к тому, чтобы реагировать на коронавирус, заявила старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Катрин Смолвуд.
Делегация ВОЗ приехала в Туркмению с 10-дневным визитом в минувший понедельник.
"Система здравоохранения Туркменистана хорошо подготовлена для того, чтобы реагировать на COVID-19. Мы рекомендуем дальнейшее усиление этой системы на территории всей страны и активизировать чрезвычайные планы для того, чтобы инфраструктура здравоохранения Туркменистана могла справиться с любым быстрым расширением и увеличением количества случаев", - сказала Смолвуд на пресс-брифинге ВОЗ по итогам миссии в республике.
Она также подчеркнула необходимость непрерывного обучения работников здравоохранения и принятия мер по их защите.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
13 июля, 21:07Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
"Мы посетили три-четыре больницы различных уровней, в том числе инфекционный госпиталь, многопрофильный госпиталь... Мы можем сказать, что в Туркменистане имеется хорошая инфраструктура больниц. Они очень хорошо оснащены. Мы не увидели большой заполненности и значительного количества пациентов с респираторными заболеваниями. Таким образом, все готово для того, чтобы принимать больных коронавирусом", - добавила эксперт ВОЗ.
Ранее власти Туркмении сообщали, что в стране не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Вместе с тем министерство здравоохранения и медицинской промышленности обязало работников предприятий, организаций и учреждений страны, независимо от форм собственности, соблюдать меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В числе мер - ношение медицинских масок, перчаток, регулярная дезинфекция рук, транспорта, помещений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
7104119
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТуркменияВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Здание Государственной думы Российской Федерации
ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Лента новостейМолния