В Ивановской области от коронавируса выздоровели около 400 пациентов

ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Свыше 4 тысяч пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Ивановской области, из них около 400 за последние сутки, сообщает облправительство.
По состоянию на 15 июля в Ивановской области зарегистрирован 5691 случай COVID-19, за сутки поставлены 62 диагноза. Из новых случаев 41 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразился 21 человек.
"За сутки выписаны 387 пациентов. Это и те, кто был госпитализирован в стационар, и те, кто лечился амбулаторно. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4015 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
В стационаре находятся 592 человека с коронавирусом, в том числе на койках с кислородом – 240 человек, на аппаратах ИВЛ – восемь пациентов.
Скончались в области 59 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф