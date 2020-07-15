В Ивановской области от коронавируса выздоровели около 400 пациентов

"За сутки выписаны 387 пациентов. Это и те, кто был госпитализирован в стационар, и те, кто лечился амбулаторно. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4015 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.