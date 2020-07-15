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Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Дело против нижегородца, который в течение 2 лет изводил соседей громко включаемой записью конского ржания и топота, поступило в районный суд для рассмотрения... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:47
нижний новгород
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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нижний новгород, происшествия

Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием

15:47 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
УФА, 15 июл – РИА Новости. Дело против нижегородца, который в течение 2 лет изводил соседей громко включаемой записью конского ржания и топота, поступило в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает Московский районный суд города.
В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома на улице Березовской вынуждены на протяжении всего дня слушать оглушительные звуки конского ржания, запись которого включает один из соседей. Как рассказал журналистам сам любитель лошадей, таким образом он мстит соседям сверху за то, что они громко топают по утрам.
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Соседи неоднократно обращались с жалобами в полицию. За нарушение общественного порядка суд назначил административный штраф в размере 5 тысяч рублей, который мужчина не оплачивал. Полиция возбудила в отношении горожанина уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Мужчина был заключен под стражу на время следствия.
"В Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило на рассмотрение уголовное дело обвиняемого в истязании. В неустановленное следствием время у К., проживающего в многоквартирном доме, произошел конфликт с жильцами вышеуказанного дома и возник преступный умысел, направленный на причинение указанным лицам физических, психических и нравственных страданий путем систематического совершения насильственных действий, выражающихся в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень звука в дневное и ночное время в жилом здании, путем воспроизведения громких звуков и музыки с помощью установленной в его квартире акустической колонки", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что обвиняемый виновным себя не признает.
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