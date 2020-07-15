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Распространение нового коронавируса
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В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе
Распространение коронавируса в Евросоюзе происходит в настоящее время, в основном, в отдельных ограниченных очагах, европейские страны принимают необходимые... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, маргаритис схинас, еврокомиссия, евросоюз, алжир (республика), тунис (страна), грузия, в мире

В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе

15:47 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Распространение коронавируса в Евросоюзе происходит в настоящее время, в основном, в отдельных ограниченных очагах, европейские страны принимают необходимые меры, чтобы сохранить ситуацию под контролем, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Вирус пока остается среди нас и распространяется во многих регионах мира. В ЕС мы насчитываем несколько ограниченных очагов, и принимаем все усилия, чтобы сохранить ситуацию под контролем в сотрудничестве с государствами-членами, чтобы гарантировать эффективную реакцию", - сказал вице-президент ЕК.
По его словам, Еврокомиссия выступает за "более умный подход" в противостоянии с возможной новой волной распространения коронавируса, нежели всеобщая изоляция. "Мы намерены решать проблемы локально, действовать непосредственно по проблемным точкам… Сегодня Европа гораздо больше готова, она извлекла выводы", - сказал представитель ЕК.
Отвечая на вопрос о целесообразности общих списков для открытия внешних границ ЕС, он отметил, что "это является прерогативой самих государств-членов ЕС", однако консультации необходимы. "Я думаю, что этот список не соблюдался полностью, но он лучше, чем ничего, этот список должен дисциплинировать страны-члены ЕС, чтобы они придерживались решений, принятых совместно", - сказал вице-президент ЕК.
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По его словам, предложение ЕК позволяет странам ЕС периодически включать и исключать из него страны в зависимости от ситуации. "Это самый оптимальный способ действий в условиях объективных сложностей", - считает Схинас.
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. В частности, рекомендовалось снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Списки планируется обновлять каждые две недели.
Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.
По данным СМИ, Европейский союз на этой неделе может сократить список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаргаритис СхинасЕврокомиссияЕвросоюзАлжир (республика)Тунис (страна)ГрузияВ мире
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