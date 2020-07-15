В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Распространение Маргаритис Схинас. Распространение коронавируса Евросоюзе происходит в настоящее время, в основном, в отдельных ограниченных очагах, европейские страны принимают необходимые меры, чтобы сохранить ситуацию под контролем, заявил вице-президент Еврокомиссии

"Вирус пока остается среди нас и распространяется во многих регионах мира. В ЕС мы насчитываем несколько ограниченных очагов, и принимаем все усилия, чтобы сохранить ситуацию под контролем в сотрудничестве с государствами-членами, чтобы гарантировать эффективную реакцию", - сказал вице-президент ЕК.

По его словам, Еврокомиссия выступает за "более умный подход" в противостоянии с возможной новой волной распространения коронавируса, нежели всеобщая изоляция. "Мы намерены решать проблемы локально, действовать непосредственно по проблемным точкам… Сегодня Европа гораздо больше готова, она извлекла выводы", - сказал представитель ЕК.

Отвечая на вопрос о целесообразности общих списков для открытия внешних границ ЕС, он отметил, что "это является прерогативой самих государств-членов ЕС", однако консультации необходимы. "Я думаю, что этот список не соблюдался полностью, но он лучше, чем ничего, этот список должен дисциплинировать страны-члены ЕС, чтобы они придерживались решений, принятых совместно", - сказал вице-президент ЕК.

По его словам, предложение ЕК позволяет странам ЕС периодически включать и исключать из него страны в зависимости от ситуации. "Это самый оптимальный способ действий в условиях объективных сложностей", - считает Схинас.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. В частности, рекомендовалось снимать ограничения для жителей Алжира , Австралии, Канады , Грузии, Японии , Черногории, Марокко , Новой Зеландии, Руанды, Сербии , Южной Кореи, Таиланда , Туниса, Уругвая , а также для Китая , но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Списки планируется обновлять каждые две недели.

Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.

По данным СМИ, Европейский союз на этой неделе может сократить список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию.