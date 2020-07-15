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Кувшинки зацвели на водоеме в парке на юго-востоке Москвы
Кувшинки зацвели на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:46
2020-07-15T15:46
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кувшинки зацвели на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода
" сообщают, что на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" зацвели кувшинки. Эти растения еще называют водяной лилией. Это самый крупный цветок дикорастущей флоры нашей полосы – диаметр его составляет до 20 сантиметров. От подводных корневищ кувшинки к поверхности воды тянутся листья и цветки на длинных черенках. Корневища же запасают много полезных веществ, которые используются в лекарственных целях, а в древности применялись в пищевых целях и для окрашивания тканей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что рвать растение в водоемах нельзя - редкие кувшинки занесены в Красную книгу города Москвы. Кроме того, цветок на суше быстро увядает, а в воде очищает воду в городских водоемах, задерживая на себе вредные вещества.
"Лучше понаблюдать за цветком кувшинки в естественной среде. К ночи он закрывается, обычно в 17-18 часов, и прячется в воде, а утром в 7-8 часов выныривает и раскрывается. Если этого не произошло – значит, ожидается дождь. Такой вот "живой барометр", - рассказали в департаменте.