Кувшинки зацвели на водоеме в парке на юго-востоке Москвы

Подчеркивается, что рвать растение в водоемах нельзя - редкие кувшинки занесены в Красную книгу города Москвы. Кроме того, цветок на суше быстро увядает, а в воде очищает воду в городских водоемах, задерживая на себе вредные вещества.

"Лучше понаблюдать за цветком кувшинки в естественной среде. К ночи он закрывается, обычно в 17-18 часов, и прячется в воде, а утром в 7-8 часов выныривает и раскрывается. Если этого не произошло – значит, ожидается дождь. Такой вот "живой барометр", - рассказали в департаменте.